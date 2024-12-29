"Самое большое испытание, когда все идет плохо". Гвардиола рассказал об особенностях тренерской работы

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола вспомнил как он становился коучем.

По словам испанского специалиста, каждому хочется хорошо выполнять свою работу и нравиться людям. Когда всё плохо – испытание.

"С тех пор, как я начал свою карьеру в качестве футболиста, а затем в качестве тренера, я думаю, что каждый из нас в своей работе хочет нравиться людям, хочет хорошо выполнять свою работу. Это неоспоримо. Я бы сказал, что это не вопрос.

Итак, это легко понять. Величайшее испытание, когда всё идёт плохо. Величайшее испытание, которое я прошёл.

Мы вернёмся, и это уже произошло. Но это заставляет меня вспомнить, каким хорошим было прошлое. Это правда", - сказал Гвардиола.