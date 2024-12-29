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"Самое большое испытание, когда все идет плохо". Гвардиола рассказал об особенностях тренерской работы
Немножко истории
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола вспомнил как он становился коучем.
По словам испанского специалиста, каждому хочется хорошо выполнять свою работу и нравиться людям. Когда всё плохо – испытание.
"С тех пор, как я начал свою карьеру в качестве футболиста, а затем в качестве тренера, я думаю, что каждый из нас в своей работе хочет нравиться людям, хочет хорошо выполнять свою работу. Это неоспоримо. Я бы сказал, что это не вопрос.
Итак, это легко понять. Величайшее испытание, когда всё идёт плохо. Величайшее испытание, которое я прошёл.
Мы вернёмся, и это уже произошло. Но это заставляет меня вспомнить, каким хорошим было прошлое. Это правда", - сказал Гвардиола.
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Напомним, что сейчас "Манчестер Сити" занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.
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