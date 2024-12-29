Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити нашел замену Кайлу Уокеру в Ноттингем Форест
Однако игрок не молод
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В "Манчестер Сити" ищут замену 34-летнему Кайлу Уокеру. Главным кандидатом на замену англичанина является 28-летний Ола Айна.
По информации The Sun, защитник "Ноттингем Форест" очень понравился главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, испанскому специалисту нравятся игровые характеристики Айну, особенно умение играть на обоих флангах.
Добавим, что контракт защитника с "Ноттингем Форест" истекает летом 2025 года. Издание считает, что этой зимой "горожане" начнут вести переговоры по трансферу игрока.
В этом сезоне Ола Айна сыграл в 18 играх АПЛ и отметился 2 голами.
Популярное сейчас
- Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба
- Россияне ночью атаковали Украину ракетами С-300/С-400 и БПЛА. Сколько удалось сбить ПВО?
- Погром от Интера, Лацио прервал победную серию Аталанты, планы Александрии, возможный уход Зубкова и судьба украинских легионеров в Польше. Главные новости за 28 декабря
- Аморим нашел бриллиант, который отправил в резерв Рашфорда и Гарначо. Кто такой Амад Диалло
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы