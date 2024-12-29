Ман Сити нашел замену Кайлу Уокеру в Ноттингем Форест

В "Манчестер Сити" ищут замену 34-летнему Кайлу Уокеру. Главным кандидатом на замену англичанина является 28-летний Ола Айна.

По информации The Sun, защитник "Ноттингем Форест" очень понравился главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, испанскому специалисту нравятся игровые характеристики Айну, особенно умение играть на обоих флангах.

Добавим, что контракт защитника с "Ноттингем Форест" истекает летом 2025 года. Издание считает, что этой зимой "горожане" начнут вести переговоры по трансферу игрока.

В этом сезоне Ола Айна сыграл в 18 играх АПЛ и отметился 2 голами.