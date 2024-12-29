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Не закрепился в Ливерпуле. Кьеза в январе может вернуться в итальянскую Серию А
Однако не в "Ювентус"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" рассматривает вариант с приглашением вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Директор неаполитанцев связался с агентом футболиста с запросом, будет ли Кьеза доступен во время зимнего трансферного окна.
"Ливерпуль" не прочь отдать футболиста в аренду для того, чтобы он получил игровое время, ведь в первой части сезона из-за ненадлежащей физической формы он редко привлекался к матчам первой команды.
В то же время "Наполи" и такой вариант полностью не устроит. Клуб не хочет выплачивать полноценную зарплату Кьези во второй части сезона, поэтому итальянцы хотят убедить “Ливерпуль” поделить это обязательство. Зарплата Федерико составляет 7,5 млн евро в год.
Агент Кьезы в ближайшее время проведет переговоры с "Ливерпулем", чтобы понять их планы по винггеру.
Итальянец присоединился к мерсисайдцам в конце августа этого года. На его счету один ассист в четырех матчах. В рамках АПЛ он провел всего 18 минут.
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