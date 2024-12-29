Не закрепился в Ливерпуле. Кьеза в январе может вернуться в итальянскую Серию А

"Наполи" рассматривает вариант с приглашением вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Директор неаполитанцев связался с агентом футболиста с запросом, будет ли Кьеза доступен во время зимнего трансферного окна.

"Ливерпуль" не прочь отдать футболиста в аренду для того, чтобы он получил игровое время, ведь в первой части сезона из-за ненадлежащей физической формы он редко привлекался к матчам первой команды.

В то же время "Наполи" и такой вариант полностью не устроит. Клуб не хочет выплачивать полноценную зарплату Кьези во второй части сезона, поэтому итальянцы хотят убедить “Ливерпуль” поделить это обязательство. Зарплата Федерико составляет 7,5 млн евро в год.

Агент Кьезы в ближайшее время проведет переговоры с "Ливерпулем", чтобы понять их планы по винггеру.

Итальянец присоединился к мерсисайдцам в конце августа этого года. На его счету один ассист в четырех матчах. В рамках АПЛ он провел всего 18 минут.