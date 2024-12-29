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Ипсвич – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Киран Маккенна готов попортить нервы лондонскому гранду
Getty Images / Global Images Ukraine
Буквально три дня назад "Ипсвич" вроде и не смог создать много моментов против "Арсенала", но интригу держали до самого финального свистка. Они умеют играть от соперника, чем и создают проблемы собственным оппонентам.
Кажется, что на этот раз лондонский соперник будет слабее, ведь это "Челси", да еще и матч будет проходить на "Портмен Роуд", поэтому ожидаем очень интересного противостояния и интриги до последних минут.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 30 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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