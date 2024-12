Эвертон сразится с одной из сенсационных команд Английской Премьер-Лиги. Поможет ли Миколенко?

"Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко сразится с "Ноттингем Форест", который на 4-й строчке турнирной таблицы.

Украинский защитник – в старте.

Today's Toffees to face @NFFC! ???? #EVENFO



???????? First start for Broja

???? Young returns from suspension

???????? Ndiaye declared fit for the XI pic.twitter.com/uh1JAH4MBE