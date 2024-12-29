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Эвертон сразится с одной из сенсационных команд Английской Премьер-Лиги. Поможет ли Миколенко?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко сразится с "Ноттингем Форест", который на 4-й строчке турнирной таблицы.
Украинский защитник – в старте.
Today's Toffees to face @NFFC! ???? #EVENFO— Everton (@Everton) December 29, 2024
???????? First start for Broja
???? Young returns from suspension
???????? Ndiaye declared fit for the XI pic.twitter.com/uh1JAH4MBE
Состав "Ноттингем Фореста"
Your Forest XI to face @Everton. ???? pic.twitter.com/qM2qFvTK3T— Nottingham Forest (@NFFC) December 29, 2024
Виталий Миколенко сыграл в 15-ти поединках Английской Премьер-Лиги, в которых получил две жёлтых карточки – против "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
"Эвертон" в трёх матчах подряд отобрал очки у "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала".
До матча "Эвертон" занимает 15-е место, набрав 17 очков и с игрой в запасе против "Ливерпуля". "Ноттингем Форест" - четвёртый с 34-мя набранными баллами.
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Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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