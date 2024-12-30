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Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Вернется ли Мареска на победный путь?
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние 2 матча от "синих" были очень печальными. Команде не хватает динамики, скорости. Они выглядят банально уставшими. И изменится ли что-то кардинально за три дня отдыха между матчами? Вопрос открытый.
Мареска и его команда, конечно, попытаются вернуться на победный путь, тем более в соперниках один из аутсайдеров АПЛ, но способны ли они на это?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 30 декабря.
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Английская Премьер-лига. 19-й тур.
30 декабря. 21:45. Ипсвич. "Портмен Роуд"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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