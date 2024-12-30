Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние 2 матча от "синих" были очень печальными. Команде не хватает динамики, скорости. Они выглядят банально уставшими. И изменится ли что-то кардинально за три дня отдыха между матчами? Вопрос открытый.

Мареска и его команда, конечно, попытаются вернуться на победный путь, тем более в соперниках один из аутсайдеров АПЛ, но способны ли они на это?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 30 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

6.80 5.10 1.43 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

30 декабря. 21:45. Ипсвич. "Портмен Роуд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.