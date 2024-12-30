  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Вернется ли Мареска на победный путь?

Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние 2 матча от "синих" были очень печальными. Команде не хватает динамики, скорости. Они выглядят банально уставшими. И изменится ли что-то кардинально за три дня отдыха между матчами? Вопрос открытый.

Мареска и его команда, конечно, попытаются вернуться на победный путь, тем более в соперниках один из аутсайдеров АПЛ, но способны ли они на это?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 30 декабря.

Favbet
6.80
5.10
1.43
Узнать больше

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

30 декабря. 21:45. Ипсвич. "Портмен Роуд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Игрок Ливерпуля из-за травмы может пропустить несколько недель
yellow-arrow
Два представителя Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику Ренна
yellow-arrow
Январь на расстоянии вытянутой руки. Арне Слот высказался о работе Ливерпуля в зимнее трансферное окно
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Ипсвич Таун смотреть футбол онлайн Киран Маккенна
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости