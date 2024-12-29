Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сейчас "сороки" имеют серию из 4 побед подряд и выглядят они настолько уверенно, что за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем состоянии может быть страшно, хотя они и будут играть в родных стенах.

Эдди Хау со своей командой снова вышел на победный путь, «Ньюкасл» снова напоминает себя и, кажется, готов к любому сопернику.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 30 декабря.

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