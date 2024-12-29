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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эдди Хау не хочет прерывать свою победную серию
Getty Images / Global Images Ukraine
Сейчас "сороки" имеют серию из 4 побед подряд и выглядят они настолько уверенно, что за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем состоянии может быть страшно, хотя они и будут играть в родных стенах.
Эдди Хау со своей командой снова вышел на победный путь, «Ньюкасл» снова напоминает себя и, кажется, готов к любому сопернику.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 30 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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