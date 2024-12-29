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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эдди Хау не хочет прерывать свою победную серию

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сейчас "сороки" имеют серию из 4 побед подряд и выглядят они настолько уверенно, что за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем состоянии может быть страшно, хотя они и будут играть в родных стенах.

Эдди Хау со своей командой снова вышел на победный путь, «Ньюкасл» снова напоминает себя и, кажется, готов к любому сопернику.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 30 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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