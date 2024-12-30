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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим и его невероятно сложный старт в новом клубе

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Красные дьяволы" прямо сейчас разбиты. Они проиграли три последних матча, в том силе против "Борнмута" и "Вулверхэмптона", при этом не смогли там забить ни одного гола. Состояние команды плачевное.

Хочется исправлять ситуацию, но как Амориму это сделать, когда в соперниках невероятный "Ньюкасл", который только-только набрал форму?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 30 декабря.

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Английская Премьер-лига. 19-й тур.

30 декабря. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эдди Хау Рубен Аморим смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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