Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Красные дьяволы" прямо сейчас разбиты. Они проиграли три последних матча, в том силе против "Борнмута" и "Вулверхэмптона", при этом не смогли там забить ни одного гола. Состояние команды плачевное.

Хочется исправлять ситуацию, но как Амориму это сделать, когда в соперниках невероятный "Ньюкасл", который только-только набрал форму?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 30 декабря.

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Английская Премьер-лига. 19-й тур.

30 декабря. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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