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Магуайр: Аморим и тен Хаг - полная противоположность в отношении того, чего хотят и требуют

Англия

Но пока все равно тяжело

Магуайр: Аморим и тен Хаг - полная противоположность в отношении того, чего хотят и требуют

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр сравнил нынешнего главного тренера команды Рубена Аморима с предыдущим руководителем Эриком тен Хагом.

"Не то, чтобы они пришли с похожими стилями. Они полная противоположность в отношении того, чего хотят и требуют. Поэтому переходный период будет тяжелым.

Мы все очень верим в тренера и весь его штаб. Я уверен, что все изменится. Он точно знает, что ему нужно сделать, чтобы возродить этот клуб.

Он пришел и сделал все, что нужно. Он действительно требователен", - сказал Магуайр.

"Манчестер Юнайтед" проиграл последние 3 матча подряд. Сейчас, после 18-ти туров, команда занимает 14-е место в АПЛ.

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Источник:
www.skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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