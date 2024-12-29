Магуайр: Аморим и тен Хаг - полная противоположность в отношении того, чего хотят и требуют

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр сравнил нынешнего главного тренера команды Рубена Аморима с предыдущим руководителем Эриком тен Хагом.

"Не то, чтобы они пришли с похожими стилями. Они полная противоположность в отношении того, чего хотят и требуют. Поэтому переходный период будет тяжелым.

Мы все очень верим в тренера и весь его штаб. Я уверен, что все изменится. Он точно знает, что ему нужно сделать, чтобы возродить этот клуб.

Он пришел и сделал все, что нужно. Он действительно требователен", - сказал Магуайр.