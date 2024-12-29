Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магуайр: Аморим и тен Хаг - полная противоположность в отношении того, чего хотят и требуют
Но пока все равно тяжело
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр сравнил нынешнего главного тренера команды Рубена Аморима с предыдущим руководителем Эриком тен Хагом.
"Не то, чтобы они пришли с похожими стилями. Они полная противоположность в отношении того, чего хотят и требуют. Поэтому переходный период будет тяжелым.
Мы все очень верим в тренера и весь его штаб. Я уверен, что все изменится. Он точно знает, что ему нужно сделать, чтобы возродить этот клуб.
Он пришел и сделал все, что нужно. Он действительно требователен", - сказал Магуайр.
"Манчестер Юнайтед" проиграл последние 3 матча подряд. Сейчас, после 18-ти туров, команда занимает 14-е место в АПЛ.
Популярное сейчас
- Один из лидеров Первой Лиги усилился защитником и нападающим из клубов УПЛ, - журналист
- Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба
- Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Бурбас заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины
- Салах стал восьмым футболистом, забившим 100 голов на домашних стадионах в Английской Премьер-Лиге. Кому покорилось достижение и сколько матчей потребовалось?
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО