АПЛ. Поражение Миколенко, вырванная ничья Забарного и очередная потеря очков от шпор

В 17:00 в Англии стартовало сразу 4 матча и в двух из них играли украинские футболисты. Поговорить точно есть о чем, здесь и борьба Миколенко против одного из действующих лидеров АПЛ, здесь и непростой выезд Забарного к "Фулхэму", находящемуся в отличной форме. Здесь и Витор Перейра сыграл свой третий матч во главе "волков". Обо всем коротко поговорим, но по порядку.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Эвертон" - "Ноттингем Форест" 0:2

Голы: Вуд (15), Гиббз-Уайт (61)

"Эвертон": Пикфорд - Янг (Паттерсон, 69), Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Мангала, Гейе (Калверт-Льюин, 68), Дукуре - Гаррисон (Линдстром, 46), Броя (Бету, 76), Ндиай

"Ноттингем Форест": Селс - Айна, Миленкович, Морато, Уильямс (Тоффоло, 82) - Домингес, Андерсон (Уорд-Прауз, 82) - Эланга, Гиббз-Уайт (Жота Силва, 76), Соса (Боли, 71) - Вуд (Авонии, 76)

Предупреждения: Таковски (8), Гейе (47), Брантуэйт (54), Пикфорд (66) - Боли (71)

Приезд на Гудисон Парк - это испытание для любой команды, особенно когда Миколенко и его команда в такой форме. Однако график, который они получили перед Новым Годом, чрезвычайно сложен и после "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Сити" у них есть еще и "Ноттингем Форест", прямо сейчас представитель топ-4.

Команда Нуну Эшпириту Санту удивляет и уже прерывала невероятные серии побед, как это было с "Челси", так это было и во время выездного матча с "Брентфордом", который до приезда "лесников" дома не проигрывал. То есть очередной сложнейший соперник для "ирисок" и на этот раз они с задачей не справились.

"Лесники" завели своего соперника в такой тягучий футбол, который они так любят и кое-где оформляли свои молниеносные атаки после долгих перепасовок. Уже на 15-й минуте им удалось оформить невероятную красоту гол. Заброс из глубины на Криса Вуда, который головой сбросил на Элангу, тот в ответ также отдал обратно на Криса, который остановил и пробил точно в сетку ворот Пикфорда. Защита просто расклеилась после такой комбинации, очень красивый гол от гостей.

И за весь первый тайм упоминается разве что одна неплохая возможность от Армандо Брои, на этом все от "Эвертона". Они не могли ничего сотворить. Не то чтобы их соперник творил невероятные вещи, но хладнокровие и периодическая острота от "лесников" все же сохранялась. Впоследствии они забили и второй гол после неточного паса от Дукуре, который Миколенко не понял и не успел принять, впоследствии украинец полетел уже стихийно накрывать своего соперника, потеряв позицию и именно в ту зону пошла передача на обыгравшего страховавшего Гиббз-Уайта. украинца и пробил в дальний угол точно и сильно. 0:2. И это справедливо, это совершенно по игре.

Собственно, да этот матч и закончился. Команда Шона Дайча выглядела грустно, несобранно. Провалы в обороне в этой игре стали их визитной карточкой. Наверное, провести такое количество матчей против сильных соперников — это слишком сложная задача. А "Ноттингем" благодаря этой победе залетает на второе место в таблице АПЛ.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Фулхэм" - "Борнмут" 2:2

Голы: Хименес (40), Уилсон (72) - Эванилсон (51), Уаттара (89)

"Фулхэм": Лено - Кастань, Диоп, Андерсен, Бесси - Перейра (Кейрни, 68), Лукич (Кинг, 90+2), Ивоби (Смит-Роу, 90+2) - Уилсон (Траоре, 78), Робинсон - Хименес (Муниз, 68)

"Борнмут": Кепа - Гилл (Ааронс, 82), Забарный, Гейсен, Керкез - Биллинг (Унал, 73), Кук - Брукс (Уаттара, 64), Кристи, Семеньо - Эванилсон (Уинтерберн, 82)

Предупреждения: Андерсен (83) - Биллинг (39), Кристи (43), Унал (82)

Почти вершина несправедливости. Вот как можно охарактеризовать результат матча между "дачниками" и "вишнями". Команда Андони Ираолы, в стартовом составе которой ожидаемо появился Илья Забарный, приехала в гости к непростому сопернику, но как хорошо она подготовилась к данному выезду.

В первом тайме гости просто уничтожали лондонцев. Классные атаки, особенно острые моменты были у Семеньо и Эванилсона, однако не удавалось забить. Невероятные моменты не использовались, а в таких случаях если ты не забиваешь, то забивают тебе. За такую ​​расточительность Рауль Хименес наказал соперника и открыл счет в первом тайме.

В начале второй половины встречи Эванилсон все же выровнял счет на табло и немного прибавил этому матчу справедливости. Вот только развить успех гостям не удалось, дальше матч перешел в фазу спокойных взаимных атак, но и там "дачники" оказались эффективнее. Гарри Уилсон забил гол на 72-й минуте и снова вывел свою команду вперед.

Хорошо, что "вишни" не остановились на этом и нашли силы еще раз выровнять счет на табло, помог вышедшему на замену Уаттара. Ничья, оставляющая обе команды на своих местах в таблице. "Дачники" - восьмое место, а "вишни" - шестое.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 2:2

Голы: Бентанкур (12), Джонсон (45+3) - Хван (7), Ларсен (87)

*На 43-й минуте Сон Хын Мин не реализовал пенальти (вратарь)

"Тоттенхэм": Форстер - Порро, Дрегушин, Грей, Удоджи (Регилон, 50) - Бентанкур, Биссума (Сарр, 64) - Джонсон (Маддисон, 64), Кулусевски, Сон (Вернер, 64) - Соланке

"Вулверхэмптон": Са - Доэрти, Доусон (Гомеш, 78), Буэно - Семеду, Андре (Дойл, 69), Гомеш, Аит-Нури - Белльгар (Гедеш, 46), Кунья (Ларсен, 46) - Хван (Форбс, 78)

Предупреждения: Бентанкур (90+7) — Белльгар (27), Семеду (45+2)

А вот и первая неудача Витора Перейры по приезде в Англию (хотя ничья с таким соперником – это очень круто). Первые два матча португальский специалист даже очень уверенно выиграл и болельщики "волков" наконец-то вспомнили как это, когда их любимая команда побеждает. И даже третий экзамен, на этот раз от "Тоттенхэма". Они частично прошли, просто не удалось выиграть.

Достаточно ограниченными они были в атаке и после того, как забили свой первый гол, особо не улетали вперед срочно забивать второй. Пропустили от Бентанкура, который наконец вернулся после своей дисквалификации. В конце первого тайма "шпоры" еще и не забили пенальти, ведь удар Сона потянул Жозе Са. Но перед свистком на перерыв хозяева все же вышли вперед, отличился Бреннан Джонсон.

Во втором тайме "шпоры" играли скорее по счету и рисковали гораздо меньше. А команда Перейры выглядела слишком пассивно, по крайней мере, в начале. Но в конце встречи им удалось сравнять счет благодаря стараниям Ларсена. И это 2:2, означающие, что команда Постекогла остается 11-м и не может выиграть уже в трех матчах подряд. Вот так все грустно у "шпор".

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" 2:1

Голы: Чалоба (31), Эзе (52) - Диблинг (15)

"Кристал Пэлас": Хендерсон - Чалоба, Лакруа, Ричардс - Муньос, Хьюз (Дукуре, 86), Лерма, Митчелл - Сарр (Нкетиа, 90+4), Эзе (Камада, 86) - Матета

"Саутгемптон": Рамсдейл - Харвуд-Беллис, Беднарек, Вуд - Бри, Арибо (Угочукву, 51), Фернандеш, Уокер-Питерс (Меннинг, 86) - Диблинг (Лаллана, 86), Армстронг (Сулемана, 65) - Онуачу (Арчер, 65)

Предупреждения: Хьюз (79), Нкетиа (90+7) - Фернандеш (58), Харвуд-Беллис (69)

Иван Юрич снова проигрывает. Его приход в "Саутгемптон" пока трудно назвать удачным, поскольку в матче за 6 очков против команды, также находящейся у дна турнирной таблицы, он проигрывает.

Хотя именно "святые" вышли вперед благодаря голу Тайлера Диблинга, однако вскоре после этого подопечные Оливера Гласнера все расставили на свои места. Голы от Чалобы и Эзе обеспечили орлам победу и они хоть немного отрываются от зоны вылета. "Саутгемптон" все еще на дне с 6 очками в активе.