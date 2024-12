АПЛ. Лестер – Манчестер Сити 0:2. Команда Гвардиолы победила впервые за шесть матчей

Английская Премьер-лига, 19 тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Этот матч был нужен "Манчестер Сити". Встреча против команды из зоны вылета, которая не умеет ставить автобус – лучший соперник для подопечных Гвардиолы сейчас. Но даже он создал проблемы "Сити". Не слишком уверенной получилась эта победа как для такой большой разницы в классе.

Но все же "МС" моментами имели возможность играть в свой футбол. Уже на седьмой минуте шанс был у Холанда после прострела де Брюйне, но голкипер Столярчик чудом потянул этот удар. Впоследствии Гвардиол привез момент на свои ворота, неудачно отдав пас на Ортегу. Варди перехватил передачу, но бил уже с острого угла – голкипер гостей успел выручить.

А на 21 минуте Столярчик сделал хороший рождественский подарок сопернику. После удара Фодена голкипер отбил мяч точно на Савиньо, который сразу же наказал за ошибку. Первый гол бразильца в АПЛ за 16 проведённых матчей.

