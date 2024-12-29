АПЛ. Лестер – Манчестер Сити 0:2. Команда Гвардиолы победила впервые за шесть матчей

Английская Премьер-лига, 19 тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Этот матч был нужен "Манчестер Сити". Встреча против команды из зоны вылета, которая не умеет ставить автобус – лучший соперник для подопечных Гвардиолы сейчас. Но даже он создал проблемы "Сити". Не слишком уверенной получилась эта победа как для такой большой разницы в классе.

Но все же "МС" моментами имели возможность играть в свой футбол. Уже на седьмой минуте шанс был у Холанда после прострела де Брюйне, но голкипер Столярчик чудом потянул этот удар. Впоследствии Гвардиол привез момент на свои ворота, неудачно отдав пас на Ортегу. Варди перехватил передачу, но бил уже с острого угла – голкипер гостей успел выручить.

А на 21 минуте Столярчик сделал хороший рождественский подарок сопернику. После удара Фодена голкипер отбил мяч точно на Савиньо, который сразу же наказал за ошибку. Первый гол бразильца в АПЛ за 16 проведённых матчей.

Putting us in the lead! ???? pic.twitter.com/xp4mYSGlNX — Manchester City (@ManCity) December 29, 2024

А "Лестер" продолжал атаковать. На 33 минуте совсем немного не хватило, чтобы замкнуть навес в пустые ворота, на 38 минуте Буананотте ударом головой попал в штангу. Между этими моментами шанс сам себе создал еще и Холанд, но совсем чуть-чуть не попал в створ. А ведь орошо обыграл нескольких оппонентов.

На 62 минуте уже не Ортега спасал гостей, а Аканджи. Именно защитник выбил мяч из ленты ворот после удара Джастина – голкипер был тогда отыгран. Через несколько минут уже никто не мог помочь "Сити"... Варди нужно было только попасть с убийственной позиции после прострела, но он пробил выше ворот.

Наказание все-таки пришло. Савиньо оформил второе результативное действие в матче. На этот раз – ассист. Бразилец подал на Холанда в штрафную, а тот мощно пробил в левый угол. Первый гол норвежца за пять матчей. Перервал свою самую долгую безголевую серию с начала прошлого сезона.

Еще два момента до финального свистка имел "Лестер". Сначала Варди снова не успел за очень острым прострелом, а на 89 минуте ударом головой попал в перекладину. Не шел мяч сегодня в ворота "Сити".

Психологически важна победа "горожан". Однако… У них были в обороне очень большие проблемы против команды, которая в последние матчи толком не могла и атак связать. В то же время "Сити" не был слишком убедительным. Однако два гола – это два гола. "Лысам" никто не виноват, что они свои моменты не реализовали.

"Лестер" – "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Савиньо 21, Холанд 74

"Лестер": Столярчик – Джастин (Чудхури 70), Коуди (Околи 85), Вестергор, Кристиансен – Винкс (Дака 85), Сумаре – Буананотте, Эль-Ханнус, Мавидиди (В. Алвес 90) – Варди

"Манчестер Сити": Ортега – Льюис, Аканджи, Аке (Уокер 70), Гвардиол – Ковачич – Фоден (Макети 66), де Брюйне, Б. Силва, Савиньо – Холанд

Предупреждения: Сумаре 56, Эль-Ханнус – Ортега 79