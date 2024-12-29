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Гвардиола провёл юбилейный матч у руля Манчестер Сити
Команда сделала ему подарок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола провёл юбилейный матч у руля "Манчестер Сити".
Для испанского тренера матч против "Лестера" стал 500-м у руля "горожан". Но он не первый тренер, кому покорилось данное достижение.
Another milestone reached for @PepTeam ???? pic.twitter.com/qRow0L1YAN— Manchester City (@ManCity) December 29, 2024
По словам Opta, Дэвид Мойес достиг этого показателя в "Эвертоне" в январе 2013 года
Команда под руководством Пепа Гвардиолы выиграла 362 матча, 63 поединка сыграли вничью и 75 встреч проиграли.
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"Манчестер Сити" победил "Лестер" со счётом 2:0. Голы забили Савиньо и Холанд. К слову, это первый гол Савиньо и первый за 3 матча Холанда.
Сейчас "Манчестер Сити" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
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