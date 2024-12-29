АПЛ. Вест Хэм – Ливерпуль 0:5. Никто не в состоянии остановить эту машину

Хулен Лопетеги не то, что уважает своего соперника, он его откровенно боится и на это хватает причин. В стартовом составе "молотобойцев" мы увидели сразу 5 защитников и очевидно, что ставка испанского наставника "Вест Хэма" была на то, чтобы удержать натиск соперника неподалеку от своих ворот и взять свое за счет массированной обороны. Не получилось.

Хотя первые полчаса встречи казалось, что у них может даже получиться, если госпожа удача будет за них. Хозяева даже создали первый опасный момент после прострела с левого фланга на Пакета, вот только Лукас не успел подстроиться и как следует пробить. На это мерсисайдцы сразу ответили своими моменты, сначала Салах, а затем Диас. Спас Ареола.

Вообще, как бы ни пытались "молотобойцы" массированно обороняться, от ошибок в простых ситуациях это их не уберегло. Луис Диас на индивидуальном мастерстве бросился вперед и в попытке обыграть ван-Биссаку, мяч рикошетом от Цоуфала полетел обратно к Луису, который прицельно и без раздумий пробил в нижние угол ворот. 1:0 и этот гол уже напрашивался, вот только назрел лишь на 30-й минуте.

Наверное, Лопетеги на конференции еще вспомнит классную возможность от Кудуса, который ударом издали пробил в стойку ворот, но не надо обманывать самих себя. "Ливерпуль" дальше просто уничтожил своего соперника, который поплыл после первого же пропущенного гола. Салах классно пропустил мяч на забегание Диасу, получил от того пас, ловко разобрался с оппонентами в штрафной площадке и выкатил круглого точно на голу Гакпо, который без проблем оформил второй гол.

Впоследствии Мохамед и сам отличился после того, как обокрали Солера в центре поля и отдали на египтянина, а тот ударом в ближний угол закрыл все вопросы. Какой сезон проводит этот Салах, какой сезон проводит его команда, это что-то фантастическое.

Во втором тайме команда Слота сбавила обороты. Они начали играть в экономном режиме, явно намекая на то, что их все устраивает. И даже при таких условиях Александер-Арнолд решил пробить издали и не без помощи головы Килмана круглый залетел в сетку ворот. Четвертый гол от мерсисайдцев, а болельщики "Вест Хэма" уже массово начали покидать свои места на трибунах. Просто ультимативно и безальтернативно сейчас выглядит "Ливерпуль". Даже когда они дают своему сопернику атаковать, они сразу же готовы наказывать за любые потери мяча на чужой половине поля. Мгновенно наказывать. Этот "Вест Хэм" точно не готов бороться с подобной командой.

До конца игры Кудус еще раз попал в каркас ворот, но там есть подозрение на офсайд, а Салах мог оформлять еще где-то два гола, но банально не попадал в ворота. Но в этом матче было все решено еще в первом тайме, поэтому во второй половине мы увидели такой расслабленный стиль в исполнении обоих коллективов. Под конец Салах организовал еще один гол для своей команды, протащил мяч и вывел на ударную позицию Жиогу Жоту, который пробил точно в дальний угол ворот. 0:5.

Победа мерсисайдцев, очередная. В этом сезоне их пока смогли победить только ребята из "Ноттингем Форест". Они дальше идут на первой строчке и пока не видно, чтобы кто-то навязывал серьезную конкуренцию.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Этони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм" — "Ливерпуль" 0:5

Голы: Диас (30), Гакпо (40), Салах (44), Александер-Арнолд (54), Жота (84)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал (Тодибо, 46), Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон — Пакета, Альварес (Фюллькрюг, 46), Солер (Ирвинг, 74), Кудус (Гильерме, 81) — Боуэн (Саммервилл, 60)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез (Куанса, 37), ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 74) — Гравенберх (Эндо, 57), Мак Аллистер — Салах, Джонс (Эллиотт, 73), Гакпо (Жота, 57) — Диас

Предупреждения: нет