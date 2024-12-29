Продолжает ставить рекорды. Салах отметился достижением в АПЛ

Салах отметился очередным достижением в АПЛ.

Египтянин забил гол и отдал ассист в восьмой игре Премьер-Лиги подряд в этом сезоне. По словам Opta – это новый сезонный рекорд для любого игрока в истории соревнований.

В матче против "Вест Хэма" Салах забил гол на 44-й минуте. Также египетский нападающий отдал ассисты на Коди Гакпо на 40-й минуте, сделав счёт 2:0 и Диогу Жоту на 84-й минуте, сделав счёт более крупным – 0:5.

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На счету Салаха в этом сезоне 17 голов и 13 голевых передач.