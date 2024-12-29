Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Продолжает ставить рекорды. Салах отметился достижением в АПЛ
Как намекнуть руководству, чтобы с ним продлили контракт?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Салах отметился очередным достижением в АПЛ.
Египтянин забил гол и отдал ассист в восьмой игре Премьер-Лиги подряд в этом сезоне. По словам Opta – это новый сезонный рекорд для любого игрока в истории соревнований.
В матче против "Вест Хэма" Салах забил гол на 44-й минуте. Также египетский нападающий отдал ассисты на Коди Гакпо на 40-й минуте, сделав счёт 2:0 и Диогу Жоту на 84-й минуте, сделав счёт более крупным – 0:5.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На счету Салаха в этом сезоне 17 голов и 13 голевых передач.
Популярное сейчас
- Позвонил по телефону Реброву и Шевченко. Известны новые детали вокруг допинг-теста Мудрика
- Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Бурбас заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины
- Россияне ночью атаковали Украину ракетами С-300/С-400 и БПЛА. Сколько удалось сбить ПВО?
- Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд