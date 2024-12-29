Пеп Гвардиола о 500-та матчах в качестве тренера Манчестер Сити: Я готов расплакаться

Пеп Гвардиола рассказал о 500-та матчах в качестве тренера "Манчестер Сити".

Испанский специалист сказал, что он гордится командой и тем, что он часть клуба.

"Да, определённо горжусь. Лучше отпраздновать это победой и новым годом. Я так горжусь. Сейчас я бы расплакался. Я так горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Сегодня, когда мне сказали: "Ты сыграешь 500 матчей", я ответил: "Ого".

Но нас оценивают по последним 13 играм. Смотрите, в остальных 480 играх у нас был невероятный период, и да, впереди ещё много игр", - сказал Гвардиола.