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Пеп Гвардиола о 500-та матчах в качестве тренера Манчестер Сити: Я готов расплакаться
Тренер не скрывал эмоций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола рассказал о 500-та матчах в качестве тренера "Манчестер Сити".
Испанский специалист сказал, что он гордится командой и тем, что он часть клуба.
"Да, определённо горжусь. Лучше отпраздновать это победой и новым годом. Я так горжусь. Сейчас я бы расплакался. Я так горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Сегодня, когда мне сказали: "Ты сыграешь 500 матчей", я ответил: "Ого".
Но нас оценивают по последним 13 играм. Смотрите, в остальных 480 играх у нас был невероятный период, и да, впереди ещё много игр", - сказал Гвардиола.
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Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл "Лестер"со счётом 2:0. Голами отметились Савиньо и Холанд.
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