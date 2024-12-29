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Пеп Гвардиола о 500-та матчах в качестве тренера Манчестер Сити: Я готов расплакаться

Англия

Тренер не скрывал эмоций

Пеп Гвардиола о 500-та матчах в качестве тренера Манчестер Сити: Я готов расплакаться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола рассказал о 500-та матчах в качестве тренера "Манчестер Сити".

Испанский специалист сказал, что он гордится командой и тем, что он часть клуба.

"Да, определённо горжусь. Лучше отпраздновать это победой и новым годом. Я так горжусь. Сейчас я бы расплакался. Я так горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Сегодня, когда мне сказали: "Ты сыграешь 500 матчей", я ответил: "Ого".

Но нас оценивают по последним 13 играм. Смотрите, в остальных 480 играх у нас был невероятный период, и да, впереди ещё много игр", - сказал Гвардиола.

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Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл "Лестер"со счётом 2:0. Голами отметились Савиньо и Холанд.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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