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Футболист Эвертона, играющий в аренде, злорадствует над неудачами ирисок

Англия
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Футболист Эвертона, играющий в аренде, злорадствует над неудачами ирисок

Фото: https://twitter.com/Everton

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Французский нападающий Нил Мопе присоединился к ливерпульской команде в августе 2022 года. "Брайтон" получил за трансфер почти 12 млн евро. Но дела на "Гудисон Парк" у него не пошли (32 матча, 1 гол, 2 передачи), поэтому уже второй раз он выступает в аренде – на этот раз в "Марселе".

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Несмотря на действующий контракт, форвард высмеял результаты "ирисок". В своем аккаунте Х он написал: "Когда у меня плохой день, я просто смотрю, как сыграл "Эвертон" и улыбаюсь".

Всего за 6 часов твит набрал 6,6 млн просмотров. Кстати, в "Марселе" Нил оформил уже 6 результативных действий в 11 встречах текущего сезона.

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Источник:
Neal Maupay
Опубликовал: Александр Симченко
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