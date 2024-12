Футболист Эвертона, играющий в аренде, злорадствует над неудачами ирисок

Французский нападающий Нил Мопе присоединился к ливерпульской команде в августе 2022 года. "Брайтон" получил за трансфер почти 12 млн евро. Но дела на "Гудисон Парк" у него не пошли (32 матча, 1 гол, 2 передачи), поэтому уже второй раз он выступает в аренде – на этот раз в "Марселе".

Несмотря на действующий контракт, форвард высмеял результаты "ирисок". В своем аккаунте Х он написал: "Когда у меня плохой день, я просто смотрю, как сыграл "Эвертон" и улыбаюсь".

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile ????