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Лесники не сбавляют темп. Эвертон - Ноттингем Форест 0:2. Видео голов и обзор матча
Они уже вторые
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" одолел на выезде "Эвертон" в 19-м туре английской Премьер-лиги со счетом 2:0.
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко провел на поле весь поединок.
Таким образом, "Ноттингем" неожиданно поднялся на второе место турнирной таблицы, в то время как "Эвертон" точно завершит год на 16-й позиции.
АПЛ, 19-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
"Эвертон" - "Ноттингем Форест" 0:2
Голы: Вуд (15), Гиббз-Уайт (61)
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