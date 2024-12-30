  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лесники не сбавляют темп. Эвертон - Ноттингем Форест 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лесники не сбавляют темп. Эвертон - Ноттингем Форест 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Они уже вторые

Лесники не сбавляют темп. Эвертон - Ноттингем Форест 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест" одолел на выезде "Эвертон" в 19-м туре английской Премьер-лиги со счетом 2:0.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко провел на поле весь поединок.

Таким образом, "Ноттингем" неожиданно поднялся на второе место турнирной таблицы, в то время как "Эвертон" точно завершит год на 16-й позиции.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

"Эвертон" - "Ноттингем Форест" 0:2

Голы: Вуд (15), Гиббз-Уайт (61)

По теме
yellow-arrow
Команда Зинченко интересуется победителем Олимпиады-2024 в Париже
yellow-arrow
Футболист Эвертона, играющий в аренде, злорадствует над неудачами ирисок
yellow-arrow
Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости