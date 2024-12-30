Лесники не сбавляют темп. Эвертон - Ноттингем Форест 0:2. Видео голов и обзор матча

"Ноттингем Форест" одолел на выезде "Эвертон" в 19-м туре английской Премьер-лиги со счетом 2:0.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко провел на поле весь поединок.

Таким образом, "Ноттингем" неожиданно поднялся на второе место турнирной таблицы, в то время как "Эвертон" точно завершит год на 16-й позиции.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

"Эвертон" - "Ноттингем Форест" 0:2

Голы: Вуд (15), Гиббз-Уайт (61)