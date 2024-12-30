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Команда Зинченко интересуется победителем Олимпиады-2024 в Париже

Англия

Его клуб требует немалые деньги за своего игрока

Команда Зинченко интересуется победителем Олимпиады-2024 в Париже

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" расширяет свои поиски на рынке вратарей. Нето из "Борнмута" был подписан на правах аренды как замена Рамсдейлу в последний день трансферного окна, однако пока не ожидается, что бразильский ветеран переедет на постоянное место жительства в северный Лондон в конце сезона.

По информации Mirror, "канониры" интересуются Хоаном Гарсией из "Эспаньола". Испанец остается главной целью "Арсенала", но клуб Ла Лиги настаивает на том, что для заключения сделки должен быть выполнен пункт об отступных в размере 25 млн фунтов стерлингов. Кроме того, эта сумма может возрасти до летнего трансферного окна, если голкипера вызовут в национальную сборную Испании через механизм, прописанный в его текущем контракте. В конце августа лондонцы предприняли две безуспешные попытки приобрести 23-летнего игрока после того, как Аарон Рамсдейл летом перешел в "Саутгемптон", но с тех пор контакты между сторонами остыли.

Добавим, что в этом сезоне Хоан Гарсия провел 18 матчей, из которых 2 сыграл на ноль, пропустив в общей сложности 30 голов.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
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