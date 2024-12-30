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Команда Забарного еле вырвала ничью. Фулхэм - Борнмут 2:2. Видео голов и обзор матча
Неплохое завершение удачного года
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" расписал мировую ничью в выездном поединке с "Фулхэмом" в АПЛ.
Один балл "вишням" принес гол Данго Уаттара на 89-й минуте.
Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный отыграл встречу от стартового до финального свистка арбитра.
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АПЛ, 19-й тур
Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)
"Фулхэм" - "Борнмут" 2:2
Голы: Хименес (40), Уилсон (72) - Эванилсон (51), Уаттара (89)
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