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Команда Забарного еле вырвала ничью. Фулхэм - Борнмут 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Неплохое завершение удачного года

Команда Забарного еле вырвала ничью. Фулхэм - Борнмут 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Борнмут" расписал мировую ничью в выездном поединке с "Фулхэмом" в АПЛ.

Один балл "вишням" принес гол Данго Уаттара на 89-й минуте.

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный отыграл встречу от стартового до финального свистка арбитра.

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АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

"Фулхэм" - "Борнмут" 2:2

Голы: Хименес (40), Уилсон (72) - Эванилсон (51), Уаттара (89)

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Фулхэм (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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