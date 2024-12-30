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Один из ценных активов Кристал Пэлас не собирается продлевать контракт с клубом

Англия

За игроком следят немало топ-клубов

Один из ценных активов Кристал Пэлас не собирается продлевать контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тайрик Митчелл уже несколько лет играет на очень высоком уровне в "Кристал Пэлас". На фоне интереса со стороны европейских топ-клубов, левый защитник готов сменить команду.

По информации Caught Offside, у Митчелла истекает контракт с "Кристал Пэлас" в июне 2025 года, однако футболист не хочет связывать свое долгосрочное будущее с "орлами". К 25-летнему игроку проявляют интерес "Арсенал", "Тоттенхэм", мадридский "Атлетико", "Милан" и "Барселона". Некоторые клубы ведут переговоры о возможности перехода, но пока конкретных предложений по трансферу игрока еще не было.

Добавим, что в этом сезоне Тайрик Митчелл провел 23 матча, где отметился 3 ассистами.

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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
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