Один из ценных активов Кристал Пэлас не собирается продлевать контракт с клубом

Тайрик Митчелл уже несколько лет играет на очень высоком уровне в "Кристал Пэлас". На фоне интереса со стороны европейских топ-клубов, левый защитник готов сменить команду.

По информации Caught Offside, у Митчелла истекает контракт с "Кристал Пэлас" в июне 2025 года, однако футболист не хочет связывать свое долгосрочное будущее с "орлами". К 25-летнему игроку проявляют интерес "Арсенал", "Тоттенхэм", мадридский "Атлетико", "Милан" и "Барселона". Некоторые клубы ведут переговоры о возможности перехода, но пока конкретных предложений по трансферу игрока еще не было.

Добавим, что в этом сезоне Тайрик Митчелл провел 23 матча, где отметился 3 ассистами.