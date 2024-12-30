Ван Нистелрой - после 0:2 от Ман Сити: Думаю, что должен судить об игре, а не о результате

Главный тренер "Лестера" Руд ван Нистелрой прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:2) в АПЛ.

"Я думаю, что должен судить об игре, а не о результате. Мы профессионалы, мы знаем, что все зависит от результата, но мы должны смотреть на это сквозь пальцы, учитывая сегодняшнюю встречу.

Мы продолжаем действовать, мы прессингуем, делаем свое дело. Ясны роли отдельных игроков ясны, они развиваются. Важно смотреть на это с другой стороны. Нас должны оценивать по результатам, и мы должны воплощать свои выступления в хорошие результаты.

Позитивные знаки? Они были не только в этом поединке. Домашняя игра с "Вулвз" была хороша, если отбросить индивидуальные ошибки. Это то, на что нам стоит обратить внимание в данный момент, не перекладывая вину на кого-то.

Работая вместе по плану каждый день определенным образом, когда все ясно и все становится яснее, у вас больше шансов набрать очки, и это то, к чему мы стремимся", - сказал нидерландец в интервью BBC Match of the Day.