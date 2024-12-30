Январь на расстоянии вытянутой руки. Арне Слот высказался о работе Ливерпуля в зимнее трансферное окно

Вчера "Ливерпуль" на выезде сокрушил "Вест Хэм" со счетом 5:0. Главный тренер "мерсисайдцев" Арне Слот после игры отметил, что в декабре у его команды улучшилось качество игры, а также высказался о возможности усиления состава в январе.

"Возможно, мы стали немного лучше, но нельзя сказать, что мы очень сильно прибавили. Что мы прибавили, так это в забитых голах. Были игры, в которых мы могли забить гораздо больше голов, но не забили, потому что упустили несколько моментов. Даже сегодня, я думаю, что в перерыве мы вели 3:0, но через 10 или 15 минут мы могли легко забить три с тем качеством, которое мы имеем. Хорошо то, что в последние недели, когда соперник имел шанс, это был гол. Сегодня они попали в перекладину и стойку, так что это положительный момент.

В СМИ еще ничего не появилось о том, кого мы собираемся приобрести? И в моих мыслях тоже нет. Я очень доволен тем составом, который у нас есть. Я говорил это еще полгода назад, и все говорили: "Этот парень сумасшедший?", но я думаю, что игроки продемонстрировали, что доверие, которое клуб и я имели к ним, было вполне заслуженным. Если вы посмотрите на Джарелла Кванса сегодня, то увидите, что до этого времени он не играл много. Несколько выходов. То, как он сыграл сегодня, также свидетельствует о том, что мы продолжаем работать с этими игроками, потому что все они понадобятся нам в определенный момент. Сегодня Джарелл провел очень хорошую игру для нас", - заявил Арне Слот.

Отметим, что следующий матч "Ливерпуль" сыграет 5 января дома против "МЮ".