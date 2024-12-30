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Два представителя Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику Ренна

Англия

Клубы нуждаются в усилении, чтобы избежать вылета

Два представителя Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику Ренна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Глен Камара в июле 2024 года присоединился к "Ренну" из "Лидса". Центральный полузащитник сталкивается с неопределенным будущим под руководством Хорхе Сампаоли, который заменил Жульена Стефана в ноябре. Аргентинец оставил финна на скамейке запасных во время недавнего поражения (1:0) от "Нанта" и, похоже, не рассматривает его как основного игрока, предложив ему лишь 13 минут в победном матче над "Анже" (2:0) в прошлом туре.

Как сообщает TBR Football, к полузащитнику проявляют интерес "Саутгемптон" и "Ипсвич". Оба клуба находятся в зоне вылета и им необходимо усилить свой состав, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге. Контракт игрока рассчитан до 2028 года, но "Ренн" может рассмотреть продажу финна, если Сампаоли не заинтересован в его услугах. По данным transfermarkt, стоимость 29-летнего полузащитника составляет 6 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Глен Камара провел 13 матчей и отметился одним ассистом.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Александр Гресь
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