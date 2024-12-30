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Игрок Ливерпуля из-за травмы может пропустить несколько недель

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Очень неприятная потеря для Слота

Игрок Ливерпуля из-за травмы может пропустить несколько недель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ливерпуль" на выезде уверенно победил "Вест Хэм" со счетом 5:0. Впрочем, "красные" имели и неприятные новости, поскольку на 37-й минуте из-за травмы был заменен Джо Гомес. После поединка Слот подтвердил, что игрок проведет определенное время в лазарете.

"Вы видели сегодня травму Джо Гомеса. Если игрок говорит, что хочет остановиться, его надо менять. В спринте мы все знаем, что это подколенное сухожилие, и мы все знаем, что пройдет некоторое время, прежде чем он вернется. Я не знаю, как долго, но он будет отсутствовать достаточно долго. Такие ситуации могут случаться в течение сезона", - заявил Арне Слот.

Таким образом Джо Гомес, скорее всего, пропустит все январские матчи "Ливерпуля", а именно против "МЮ", "Тоттенхэма" (Кубок лиги), "Аккрингтона" (Кубок Англии), "Ноттингема", "Брентфорда", "Лилля" (Лига чемпионов), "Ипсвича" и "ПСВ" (Лига чемпионов).

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Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Александр Гресь
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