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Постекоглу жалуется на нереализацию голевых моментов после ничейного матча с Вулверхэмптоном

Англия

Шпоры снова теряют очки

Постекоглу жалуется на нереализацию голевых моментов после ничейного матча с Вулверхэмптоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Тоттенхэм" дома расписал мировую с "Вулверхэмптоном" (2:2). Тренер "шпор" Анге Постекоглу остался недоволен потерянными очками его команды, подчеркнув нереализованность голевых моментов игроками в этом матче.

"Это неутешительный результат. Очевидно, что мы проигрывали в один мяч, но после этого я чувствовал, что мы контролировали игру. Было нелегко всегда создавать моменты, но мы выглядели достаточно угрожающе каждый раз, когда выходили вперед. Мы забили пару голов, очевидно, не реализовали пенальти, а затем во втором тайме, я просто думал, что у нас было несколько действительно хороших моментов, чтобы закончить игру. Они не очень много создавали, я думаю, что Фрейзер спас один мяч ногами, и это все. Ты чувствуешь, что нам нужен был третий гол, и, очевидно, они забили в конце, и ты остался с разочарованным результатом, но это не из-за того, что мы не старались", - отметил Постекоглу.

Добавим, следующий матч "Тоттенхэм" сыграет 4 января дома против "Ньюкасла".

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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Александр Гресь
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