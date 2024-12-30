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"Посмотрим, что сможет сделать клуб", Гвардиола поделился трансферными планами Ман Сити на зиму
Пеп признал необходимость трансферов
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде скорее всего понадобится усиление новыми игроками в зимнее трансферное окно.
"На некоторых позициях нам нужна помощь.
Когда мы все вместе, мы та же команда, что и прежде, но когда важные игроки отсутствуют на недели и месяцы, это очень сложно.
Я думал, что центральные защитники будут в форме весь сезон, но у нас возникли трудности — нам нужна помощь опорным полузащитникам и в зоне центрбеков.
Рынок есть рынок — это непросто и дорого, так что посмотрим, что сможет сделать клуб", - цитирует Гвардиолу BBC.
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