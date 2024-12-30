"Посмотрим, что сможет сделать клуб", Гвардиола поделился трансферными планами Ман Сити на зиму

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде скорее всего понадобится усиление новыми игроками в зимнее трансферное окно.

"На некоторых позициях нам нужна помощь.

Когда мы все вместе, мы та же команда, что и прежде, но когда важные игроки отсутствуют на недели и месяцы, это очень сложно.

Я думал, что центральные защитники будут в форме весь сезон, но у нас возникли трудности — нам нужна помощь опорным полузащитникам и в зоне центрбеков.

Рынок есть рынок — это непросто и дорого, так что посмотрим, что сможет сделать клуб", - цитирует Гвардиолу BBC.