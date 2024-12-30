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"Посмотрим, что сможет сделать клуб", Гвардиола поделился трансферными планами Ман Сити на зиму

Англия

Пеп признал необходимость трансферов

"Посмотрим, что сможет сделать клуб", Гвардиола поделился трансферными планами Ман Сити на зиму

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде скорее всего понадобится усиление новыми игроками в зимнее трансферное окно.

"На некоторых позициях нам нужна помощь.

Когда мы все вместе, мы та же команда, что и прежде, но когда важные игроки отсутствуют на недели и месяцы, это очень сложно.

Я думал, что центральные защитники будут в форме весь сезон, но у нас возникли трудности — нам нужна помощь опорным полузащитникам и в зоне центрбеков.

Рынок есть рынок — это непросто и дорого, так что посмотрим, что сможет сделать клуб", - цитирует Гвардиолу BBC.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити трансфер
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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