  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидер Ливерпуля сфокусирован лишь на том, чтобы помочь команде выиграть чемпионат
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Ливерпуля сфокусирован лишь на том, чтобы помочь команде выиграть чемпионат

Англия

Сейчас для красных все складывается очень хорошо

Лидер Ливерпуля сфокусирован лишь на том, чтобы помочь команде выиграть чемпионат

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 19-м туре АПЛ "Ливерпуль" на выезде победил "Вест Хэм" со счетом 5:0. В очередной раз пользу своей команде принес Мохамед Салах, который отметился голом и двумя ассистами в поединке. После игры лидер "красных" отметил, что он не задумывается над тем, что для него это может быть лучшим сезоном в карьере.

"Единственное, о чем я думаю, если честно, это то, что я хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл лигу, и я просто хочу быть частью этого. Это единственное, на чем я действительно сосредоточен [на] с начала сезона. Я сделаю все возможное, чтобы команда выиграла трофеи. Мы на правильном пути, но, конечно, есть несколько других команд, которые пытаются нас догнать, и это очень хорошие команды. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными и скромными, упорно работать и просто идти вперед. Я просто стараюсь наслаждаться игрой. Честно говоря, я был разочарован несколькими моментами, которые я упустил сегодня, но в конце дня я приехал сюда за результатом. Я хочу, чтобы команда выиграла, хочу сделать что-то в игре, и я рад, что сделал это. Но я всегда стремлюсь к большему, надеюсь, в следующей игре я забью больше. Но самое главное, опять же, что команда выиграла игру", - заявил египтянин.

Отметим, что Мохамеду Салаху покорилось очередное достижение в Премьер-лиге. Нападающий "Ливерпуля" забил гол и отдал ассист в восьмой игре чемпионата в этом сезоне, что является рекордом для любого игрока в истории соревнований.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид хочет подписать полузащитника, за которым следят английские топ-клубы
yellow-arrow
Самый дорогой молодой игрок страны. Сборная новых имён в украинском футболе. Полузащитник
yellow-arrow
Тоттенхэм побил собственный антирекорд в АПЛ, которому было 30 лет
Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости