Лидер Ливерпуля сфокусирован лишь на том, чтобы помочь команде выиграть чемпионат

В 19-м туре АПЛ "Ливерпуль" на выезде победил "Вест Хэм" со счетом 5:0. В очередной раз пользу своей команде принес Мохамед Салах, который отметился голом и двумя ассистами в поединке. После игры лидер "красных" отметил, что он не задумывается над тем, что для него это может быть лучшим сезоном в карьере.

"Единственное, о чем я думаю, если честно, это то, что я хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл лигу, и я просто хочу быть частью этого. Это единственное, на чем я действительно сосредоточен [на] с начала сезона. Я сделаю все возможное, чтобы команда выиграла трофеи. Мы на правильном пути, но, конечно, есть несколько других команд, которые пытаются нас догнать, и это очень хорошие команды. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными и скромными, упорно работать и просто идти вперед. Я просто стараюсь наслаждаться игрой. Честно говоря, я был разочарован несколькими моментами, которые я упустил сегодня, но в конце дня я приехал сюда за результатом. Я хочу, чтобы команда выиграла, хочу сделать что-то в игре, и я рад, что сделал это. Но я всегда стремлюсь к большему, надеюсь, в следующей игре я забью больше. Но самое главное, опять же, что команда выиграла игру", - заявил египтянин.

Отметим, что Мохамеду Салаху покорилось очередное достижение в Премьер-лиге. Нападающий "Ливерпуля" забил гол и отдал ассист в восьмой игре чемпионата в этом сезоне, что является рекордом для любого игрока в истории соревнований.