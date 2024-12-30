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Тоттенхэм побил собственный антирекорд в АПЛ, которому было 30 лет
Очередное антидостижение для команды Анге Постекоглу
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 19-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном" (2:2), "шпоры" обновили свой антирекорд 30-летней давности в АПЛ.
В 2024 году "Тоттенхэм" пропустил первым в 15-ти домашних матчах в АПЛ. Этот показатель является худшим среди всех клубов в истории этого турнира в течение любого календарного года.
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На данный момент "Тоттенхэм" находится на 11-м месте в АПЛ, набрав 24 очка после 19-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.
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Источник:Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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