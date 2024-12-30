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"Спасибо, что воплотил мечту в реальность". Аморим исполнил желание юного фаната Ман Юнайтед

Англия

Видео этого момента

"Спасибо, что воплотил мечту в реальность". Аморим исполнил желание юного фаната Ман Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим исполнил мечту юного болельщика, любезно прокатив его на своем автомобиле вокруг тренировочного центра "Каррингтон".

На кадрах, опубликованных в социальных сетях в воскресенье, молодой фан подошел к машине португальского специалиста в Каррингтоне, чтобы вручить ему, как оказалось, открытку, после чего наставник "МЮ" пожал ему руку и сфотографировался.

Мгновением позже, сказав Амориму, что ему нравится его машина, изумленный болельщик был приглашен сесть на пассажирское сиденье, а после этого прокатился по тренировочному центру.

Видео закончилось словами:

"Без слов, я был невероятно благодарен! Спасибо, Рубен, за то, что воплотил мечту в реальность".

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Болельщики Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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