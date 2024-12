"Спасибо, что воплотил мечту в реальность". Аморим исполнил желание юного фаната Ман Юнайтед

На этой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим исполнил мечту юного болельщика, любезно прокатив его на своем автомобиле вокруг тренировочного центра "Каррингтон".

На кадрах, опубликованных в социальных сетях в воскресенье, молодой фан подошел к машине португальского специалиста в Каррингтоне, чтобы вручить ему, как оказалось, открытку, после чего наставник "МЮ" пожал ему руку и сфотографировался.

Мгновением позже, сказав Амориму, что ему нравится его машина, изумленный болельщик был приглашен сесть на пассажирское сиденье, а после этого прокатился по тренировочному центру.

Видео закончилось словами:

