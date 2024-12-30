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"Спасибо, что воплотил мечту в реальность". Аморим исполнил желание юного фаната Ман Юнайтед
Видео этого момента
Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим исполнил мечту юного болельщика, любезно прокатив его на своем автомобиле вокруг тренировочного центра "Каррингтон".
На кадрах, опубликованных в социальных сетях в воскресенье, молодой фан подошел к машине португальского специалиста в Каррингтоне, чтобы вручить ему, как оказалось, открытку, после чего наставник "МЮ" пожал ему руку и сфотографировался.
Мгновением позже, сказав Амориму, что ему нравится его машина, изумленный болельщик был приглашен сесть на пассажирское сиденье, а после этого прокатился по тренировочному центру.
Видео закончилось словами:
"Без слов, я был невероятно благодарен! Спасибо, Рубен, за то, что воплотил мечту в реальность".
Ruben Amorim meets a young Man Utd fan outside the Carrington training centre. After saying he loved his car Ruben Amorim kindly let him sit inside the car & took him for a lap around the training centre making his dream come true.— ????????????????????????’???? ???????????????? ✍???????????? (@AmorimBalll_) December 29, 2024
What a guy!❤️???????????? pic.twitter.com/Y18rXKGV8f
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