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Экс-хавбек Арсенала верит в то, что команда Артеты сможет выиграть титул АПЛ в этом сезоне

Англия

Звездный испанец подбодрил болельщиков и команду своего соотечественника

Экс-хавбек Арсенала верит в то, что команда Артеты сможет выиграть титул АПЛ в этом сезоне

Фото - Arsenal FC - www.arsenal.com

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Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Санти Касорла рассказал о своих впечатлениях от игры команды Микеля Артеты и поделился мыслями относительно борьбы за титул АПЛ.

"Сейчас у "Арсенала" все получается очень хорошо. Мне нравится наблюдать за их матчами. Я знаю, что в прошлом сезоне им было трудно обогнать "Манчестер Сити" в чемпионате, однако мы должны бороться до самого конца. Надо продолжать упорно работать".

"Я надеюсь, что в этом сезоне "Арсенал" сможет стать чемпионом Англии. Я считаю, что нам изрядно повезло иметь в команде Микеля Артету, ведь он является одним из лучших тренеров мира", — добавил Касорла.

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Напомним, что Санти Касорла выступал за лондонский "Арсенал" в период с 2012 года по 2018 год. В составе "канониров" испанский полузащитник провел 180 игр, в которых ему удалось отметиться 29 голами и 44 ассистами.

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Санти Касорла Арсенал (Лондон) Микель Артета АПЛ
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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