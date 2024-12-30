Экс-хавбек Арсенала верит в то, что команда Артеты сможет выиграть титул АПЛ в этом сезоне

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Санти Касорла рассказал о своих впечатлениях от игры команды Микеля Артеты и поделился мыслями относительно борьбы за титул АПЛ.

"Сейчас у "Арсенала" все получается очень хорошо. Мне нравится наблюдать за их матчами. Я знаю, что в прошлом сезоне им было трудно обогнать "Манчестер Сити" в чемпионате, однако мы должны бороться до самого конца. Надо продолжать упорно работать".

"Я надеюсь, что в этом сезоне "Арсенал" сможет стать чемпионом Англии. Я считаю, что нам изрядно повезло иметь в команде Микеля Артету, ведь он является одним из лучших тренеров мира", — добавил Касорла.