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Несколько английских клубов заинтересовались талантливым полузащитником Ла Лиги

Англия

Молодой игрок стал важной фигурой своей команды в этом сезоне

Несколько английских клубов заинтересовались талантливым полузащитником Ла Лиги

Фото - Twitter / X

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Несколько английских клубов проявили интерес к талантливому полузащитнику "Реал Бетиса".

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний Серхи Альтимира обратил на себя внимание двух клубов из АПЛ. Они активно следят за его прогрессом в текущем сезоне.

Отмечается, что "Бетис" считает молодого испанца, который является воспитанником академии "Барселоны", важным игроком команды на данный момент и неотъемлемой частью клуба в будущем.

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В этом сезоне Серхи Альтимира принял участие в 25 матчах за "Бетис" во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.

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Бетис (Севилья)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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