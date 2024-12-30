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Арсенал планирует подписать нового нападающего из-за травмы своего лидера

Англия

Канониры рассматривают вариант с подписанием нигерийского вингера из Серии А

Арсенал планирует подписать нового нападающего из-за травмы своего лидера

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" планирует подписать нового нападающего в январское трансферное окно. В клубе сейчас рассматривают вариант с подписанием талантливого вингера национальной сборной Нигерии.

Сообщается, что "Арсенал" может предложить "Милану" Якуба Кивера в обмен на 25-летнего Самуэля Чуквуезе, поскольку "россонери" заинтересованы в подписании польского защитника», а "канониры" сейчас находятся в поиске возможной замены для Букайо Сака, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

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В этом сезоне Самуэль Чуквуезе принял участие в 22 матчах за "Милан" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Милан Самуэль Чуквуезе Якуб Кивер
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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