Бывший фулбек Арсенала раскрыл совет, который он дал Зинченко перед началом сезона

Бывший защитник лондонского "Арсенала" Седрик Соареш в интервью для издания The Athletic вспомнил интересный эпизод, произошедший перед началом нового сезона, когда к нему обратился Александр Зинченко.

"Это было смешно. Мне позвонил Зинченко перед началом нового сезона и спросил о том, может ли он взять мой номер, под которым я играл в "Арсенале". Конечно, я согласился. Однако я сказал ему быть осторожным с ним, ведь этот номер имеет серьезный вес".

"Сейчас он не так много играет из-за травм, поэтому, когда я его увидел, я напомнил ему о собственных же словах, что носить этот номер не так легко. Зинченко замечательный парень, он тоже любит шутить".

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Напомним, что летом 2024 года 33-летний Седрик Соареш покинул "Арсенал" после завершения своего контракта с клубом. На данный момент он является свободным агентом.