Тренер Вулверхэмптона назвал главную задачу на сезон

Главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра назвал главную задачу для его команды в этом сезоне, а также похвалил своих футболистов за игру в матче против "Тоттенхэма" (2:2).

"Я действительно верю в то, что мы останемся в Премьер-лиге. Иначе я бы не принял работу. Я верю в игроков, я верю в нашу совместную работу, в нашу энергию, в наши стратегические планы. Я действительно верю".

"Я горжусь тем, как мы сыграли против "Тоттенхэма", потому что я видел командный дух, который был и в других матчах, я видел борьбу. Во втором тайме мы смогли сравнять счет, мы имели шанс выйти вперед, но этот результат также является положительным для нас".