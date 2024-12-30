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Тренер Вулверхэмптона назвал главную задачу на сезон
Наставник волков доволен нынешним положением дел в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра назвал главную задачу для его команды в этом сезоне, а также похвалил своих футболистов за игру в матче против "Тоттенхэма" (2:2).
"Я действительно верю в то, что мы останемся в Премьер-лиге. Иначе я бы не принял работу. Я верю в игроков, я верю в нашу совместную работу, в нашу энергию, в наши стратегические планы. Я действительно верю".
"Я горжусь тем, как мы сыграли против "Тоттенхэма", потому что я видел командный дух, который был и в других матчах, я видел борьбу. Во втором тайме мы смогли сравнять счет, мы имели шанс выйти вперед, но этот результат также является положительным для нас".
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Сейчас "Вулверхэмптон" занимает 17-е место в АПЛ с 16 очками после 19-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.
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