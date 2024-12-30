Арсенал опережает Челси и Ливерпуль в борьбе за звездного нападающего Бундеслиги

Лондонский "Арсенал" считается фаворитом на подписание звездного нападающего Бундеслиги.

Как сообщает издание CaughtOffside, английские клубы заинтересованы в подписании Омара Мармуша из франкфуртского "Айнтрахта", который является одним из самых результативных игроков Бундеслиги в этом сезоне. 25-летний египтянин не хочет подписывать новый контракт с "орлами", поэтому представители "канониров" связались с немецким клубом относительно него.

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Считается, что "Челси" и "Ливерпуль" продолжают следить за талантливым форвардом. "Астон Вилла" и "Ньюкасл" тоже есть среди тех команд, которые попытаются навязать конкуренцию за его подпись.

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В этом сезоне Омар Мармуш забил 18 голов и отдал 12 ассистов в 24 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.