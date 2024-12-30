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Известны трансферные планы Ноттингем Форест на январь
Клуб хочет сохранить текущий состав команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис высказался о трансферных планах команды в зимнее окно.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы стать сильнее, и, конечно, наш тренер решит, что ему на самом деле нужно. Мы должны сохранить тот же дух и атмосферу в раздевалке. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить наш текущий состав.
Наш приоритет - сохранить импульс, продолжать побеждать и наслаждаться путешествием", - сказал Маринакис.
Добавим, что "Форест" сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 37 очков по итогам 19-ти матчей.
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