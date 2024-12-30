Известны трансферные планы Ноттингем Форест на январь

Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис высказался о трансферных планах команды в зимнее окно.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы стать сильнее, и, конечно, наш тренер решит, что ему на самом деле нужно. Мы должны сохранить тот же дух и атмосферу в раздевалке. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить наш текущий состав.



Наш приоритет - сохранить импульс, продолжать побеждать и наслаждаться путешествием", - сказал Маринакис.