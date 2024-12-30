  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известны трансферные планы Ноттингем Форест на январь
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны трансферные планы Ноттингем Форест на январь

Англия

Клуб хочет сохранить текущий состав команды

Известны трансферные планы Ноттингем Форест на январь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис высказался о трансферных планах команды в зимнее окно.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы стать сильнее, и, конечно, наш тренер решит, что ему на самом деле нужно. Мы должны сохранить тот же дух и атмосферу в раздевалке. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить наш текущий состав.

Наш приоритет - сохранить импульс, продолжать побеждать и наслаждаться путешествием", - сказал Маринакис.

Добавим, что "Форест" сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 37 очков по итогам 19-ти матчей.

Читайте такжеГолевой пас Довбика пяткой, увольнение Фонсеки, долгожданная победа Ман Сити. Главные новости за 29 декабря
По теме
yellow-arrow
Названы два потенциальных кандидата на замену Нойеру в Баварии
yellow-arrow
Одноклубник Забарного сменил агентов накануне зимнего трансферного окна
yellow-arrow
Арсенал опережает Челси и Ливерпуль в борьбе за звездного нападающего Бундеслиги
Ноттингем Форест Евангелос Маринакис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости