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Одноклубник Забарного сменил агентов накануне зимнего трансферного окна
Его связывают с переходом в Манчестер Юнайтед и Ливерпуль
Getty Images / Global Images Ukraine
Партнер Ильи Забарного по "Борнмуту" сменил агентов накануне январского трансферного окна.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний Милош Керкез подписал контракт с агентством Lian Sports, владельцем которого является Фали Рамадани. Соглашение вступит в силу со следующего года.
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что "Ливерпуль" следит за тремя футболистами "Борнмута", среди которых есть украинец Илья Забарный и Милош Керкез.
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В этом сезоне Милош Керкез провел 19 матчей в составе "вишен" в чемпионате Англии, отметившись одним голом и двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
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