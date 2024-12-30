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Одноклубник Забарного сменил агентов накануне зимнего трансферного окна

Англия

Его связывают с переходом в Манчестер Юнайтед и Ливерпуль

Одноклубник Забарного сменил агентов накануне зимнего трансферного окна

Getty Images / Global Images Ukraine

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Партнер Ильи Забарного по "Борнмуту" сменил агентов накануне январского трансферного окна.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний Милош Керкез подписал контракт с агентством Lian Sports, владельцем которого является Фали Рамадани. Соглашение вступит в силу со следующего года.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что "Ливерпуль" следит за тремя футболистами "Борнмута", среди которых есть украинец Илья Забарный и Милош Керкез.

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В этом сезоне Милош Керкез провел 19 матчей в составе "вишен" в чемпионате Англии, отметившись одним голом и двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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