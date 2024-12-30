Два клуба АПЛ хотят подписать Джека Грилиша

Будущее Джека Грилиша в "Манчестер Сити" под вопросом. По данным Daily Mail, левый вингер может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.

Интерес к футболисту проявляют два клуба АПЛ: "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". Оба клуба ищут усиление и готовы взять Грилиша в аренду с правом выкупа летом.

Добавим, что у Джека с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 45 млн евро.