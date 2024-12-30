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Два клуба АПЛ хотят подписать Джека Грилиша
Судьба английского футболиста пока неизвестна
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Джека Грилиша в "Манчестер Сити" под вопросом. По данным Daily Mail, левый вингер может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.
Интерес к футболисту проявляют два клуба АПЛ: "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". Оба клуба ищут усиление и готовы взять Грилиша в аренду с правом выкупа летом.
Добавим, что у Джека с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 45 млн евро.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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