В полуфиналах Кубка английской лиги арбитры будут объявлять решение VAR на стадионе

В полуфинальных матчах Кубка английской лиги будет использована система VAR, а также впервые в истории английского футбола будет опробовано объявление решений арбитром после просмотра видеоповторов.

В официальном заявлении от EFL говорится о том, что арбитры будут оглашать окончательное решение, которое будет принято уже после просмотра игрового эпизода на мониторе VAR. Главная цель этого эксперимента — предоставление ясности и понимания для болельщиков на стадионе во время принятия ключевых решений в матче. Этот проект является частью инициативы от PGMOL по прозрачности и внедрению технологических инноваций на благо арбитров и болельщиков.

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Напомним, что в полуфиналах между собой встретятся "Арсенал" и "Ньюкаслом" и "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Первые матчи состоятся 7-8 января, а ответные матчи запланированы на 5-6 февраля. Финал состоится на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 16-го марта 2025 года.