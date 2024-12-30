Вулверхэмптон готовит первый трансфер в зимнее окно после назначения нового главного тренера

"Вулверхэмптон" определился с главной целью на январское трансферное окно после назначения нового главного тренера — Витора Перейры.

Как сообщает журналист Sky Sports Лайл Томас, руководство "волков" серьезно заинтересовано в трансфере Кевина Дансо из "Ланса", определив усиление защиты команды приоритетной сферой в ближайшее время. В клубе надеются, что им удастся достичь успеха на трансферном рынке, чтобы помочь Витору Перейре.

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Отметим, что 26-летний Дансо уже имел опыт игры в АПЛ, выступая на правах аренды за "Саутгемптон" в сезоне 2019/20, когда он принадлежал "Аугсбургу".

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В этом сезоне Кевин Дансо провел 12 игр за "Ланс" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.