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Рубен Аморим дал зеленый свет на первый трансфер Манчестер Юнайтед в зимнее окно

Англия
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Английский клуб будет пытаться подписать нового центрбека

Рубен Аморим дал зеленый свет на первый трансфер Манчестер Юнайтед в зимнее окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" пытается убедить руководство клуба в необходимости подписания нового центрального защитника в ближайшее время.

По информации от TodoFichajes, представители "Манчестер Юнайтед" уже ведут активные переговоры с "Барселоной" относительно возможного подписания Андреаса Кристенсена в январе. Рассматривается вариант с тем, чтобы взять игрока в аренду на полгода с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

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Напомним, что в первом туре Ла Лиги Кристенсен получил повреждение ахиллова сухожилия, из-за чего он пропустил всю первую половину сезона. Его возвращение на поле ожидается в январе 2025 года.

Его действующий контракт с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Андреаса Кристенсена в 20 миллионов евро.

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Источник:
Todo Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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