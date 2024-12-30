Рубен Аморим дал зеленый свет на первый трансфер Манчестер Юнайтед в зимнее окно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" пытается убедить руководство клуба в необходимости подписания нового центрального защитника в ближайшее время.

По информации от TodoFichajes, представители "Манчестер Юнайтед" уже ведут активные переговоры с "Барселоной" относительно возможного подписания Андреаса Кристенсена в январе. Рассматривается вариант с тем, чтобы взять игрока в аренду на полгода с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

Напомним, что в первом туре Ла Лиги Кристенсен получил повреждение ахиллова сухожилия, из-за чего он пропустил всю первую половину сезона. Его возвращение на поле ожидается в январе 2025 года.

Его действующий контракт с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Андреаса Кристенсена в 20 миллионов евро.