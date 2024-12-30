Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Постекоглу рассказал, когда Тоттенхэм сможет продемонстрировать стабильную игру
Постекоглу уверен в будущем Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал, когда его команда сможет продемонстрировать стабильную игру.
"Я уверен, что когда у нас будет полностью здоровый состав, мы сможем демонстрировать стабильный высокий уровень игры", - отметил Постекоглу. "Я вижу, как тяжело игроки работают".
Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 24 очка по итогам 19-ти матчей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный тренер: Если допинг Мудрика подтвердится, это будет трагедия для Челси и сборной Украины
- Стало известно, где сборная Украины планирует провести матч плей-офф Лиги Наций с Бельгией
- Пополнение к Мудрику? Челси не прочь усилиться еще одним украинцем
- Салах стал восьмым футболистом, забившим 100 голов на домашних стадионах в Английской Премьер-Лиге. Кому покорилось достижение и сколько матчей потребовалось?
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000