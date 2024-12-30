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Постекоглу рассказал, когда Тоттенхэм сможет продемонстрировать стабильную игру

Англия

Постекоглу уверен в будущем Тоттенхэма

Постекоглу рассказал, когда Тоттенхэм сможет продемонстрировать стабильную игру

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал, когда его команда сможет продемонстрировать стабильную игру.

"Я уверен, что когда у нас будет полностью здоровый состав, мы сможем демонстрировать стабильный высокий уровень игры", - отметил Постекоглу. "Я вижу, как тяжело игроки работают".

Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 24 очка по итогам 19-ти матчей.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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