Немного истории

"Ириски" начали свой путь в 1878 году. Прихожане местной церкви "Святого Доминго" (Ливерпуль) регулярно устраивали футбольные баталии. Во время каждого матча к прихожанам присоединялись и другие жители района. За десять лет легкое развлечение превратилось в регулярные игры и соревнования. К 1888-му году футбольный клуб "Сент-Доминго" был настолько силен, что стал одним из 12-ти основателей Футбольной лиги и принял участие в розыгрыше первого чемпионата Англии по футболу (1888/1889). По итогам первого сезона "ириски" заняли восьмое место, а уже в сезоне 1890/1891 "Сент-Доминго"(с 1979 года - "Эвертон") взял чемпионский титул Англии.

Первые несколько лет "ириски" проводили матчи на "Энфилде". Владелец стадиона постоянно повышал арендную плату, что заставило команду разорвать бизнес-отношения с предпринимателем и переехать на новенький "Гудисон-парк" (1892 год), который и сегодня является домашним стадионом "Эвертона". На этом стадионе "Эвертон" становился девять раз чемпионом Англии, пять - обладателем Кубка Англии, девять - обладателем Суперкубка Англии и один - обладателем Кубка обладателей Кубков.

"Эвертон" никогда не отличался стабильностью. Практически после каждого взлета наступала черная полоса. Но лишь однажды "ириски" не смогли удержаться в первом дивизионе Англии. В 1925 году в "Эвертон" приехал 18-летний нападающий Уильям Дин. Первый сезон в составе "ирисок" Дин завершил с 32-мя голами в 38-ми матчах. Но перед следующим сезоном футболист попал в аварию. Прогнозы медиков были очень пессимистические. Никто не верил в возвращение нападающего. Однако молодой организм справился с трудностями восстановления, а любовь к футболу дала силы игроку вернуться на поле. В сезоне 2027/2028 Дин забил 60 голов (рекорд, который до сих пор никто не побил). И главное, "Эвертон" вместе с Дином стали чемпионами Англии. Через два года наступила черная полоса - "ириски" вылетели из первого дивизиона. Дин не покинул команду и за один сезон вернул "Эвертон" в первый дивизион. А еще через год (1931/1932) "Эвертон" взял четвертое чемпионство. Без сомнения, во многом, благодаря Уильяму Дину.

Пятый титул чемпиона Англии "ириски" завоевали в сезоне 1938/1939. Это был сезон очередной молодой звезды "Эвертона" - 19-летнего Томми Лоутона.

Dominic Calvert-Lewin ???????????????????????????? se convierte en el primer jugador de la historia del Everton en convertir en cada uno de las 5 primeras jornadas por liga Inglesa por primera vez desde Tommy Lawton ???????????????????????????? en 1938-1939. Increible ???????? pic.twitter.com/J0xeztkadD — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 17, 2020

На протяжении следующих шестидесяти лет "Эвертон" то взлетал, то падал очень низко. Один из пиковых периодов прошлого столетия - 80-е годы, когда клуб завоевал два чемпионских титула, Кубок Кубков и Кубок Англии.

Начало 21-го столетия ознаменовалось очередной белой полосой. В 2002 году в "Эвертоне" засияла молодая звезда - 17-летний Уэйн Руни. Правда, к чемпионскому титулу Руни не успел привести команду. Через два года после своего первого выхода в основном составе взрослой команды Уэйн разругался с главным тренером и отправился искать счастье в "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, потеря Руни не отразилась на результатах команды. По итогам сезона 2004/2005 "ириски" прорвались в Лигу чемпионов, а Дэвид Мойес стал лучшим тренером Англии. Болельщики "Эвертона" увидели в Дэвиде даже второго Алекса Фергюсона. Мойес проработал в "Эвертоне" 12 лет.

Начиная с 2013 года, команду возглавляли и Рональд Куман, и Карло Анчелотти, и Фрэнк Лэмпард, но результат не впечатляет.

Темные времена с лучиком надежды

До 2021 года "Эвертон" плотно занимал место в середине турнирной таблицы. Выше восьмого места не поднимался. Но с сезона 2021/2022 команда с большим трудом удерживается на плаву АПЛ, постоянно рискуя вылететь в Чемпионшип. И причина вовсе не в футболистах, тренерском штабе или плохом домашнем газоне.

Фархад Мошири, теперь уже экс-владелец "Эвертона", восемь лет скорее разваливал клуб, чем строил. Бизнесмен покупал неоправданно дорогих футболистов, постоянно менял тренеров, даже начал строить новый стадион. Но оказался по уши в долгах. С "Эвертона" дважды снимали очки за финансовые нарушения. Мошири явно не человек футбола. Болельщики "ирисок" неоднократно требовали от Мошири продать "Эвертон".

И вот, наконец-то, "ириски" дождались момента, который может перевернуть старую главу и начать новую. На одном из матчей "Эвертона" в ложе директоров клуба за ходом игры наблюдали новые лица. История продажи "Эвертона" тянется с лета 2024 года. После того, как Мошири принял все-таки решение продать клуб, на арене появилось четыре претендента на приобретение "ирисок". Гонку выиграл американский предприниматель Дэн Фридкин.

На пути к подписанию всех бумаг американец выделил 200 млн фунтов на строительство того самого стадиона, который Мошири так и не смог достроить. Нельзя сказать, то переговоры проходили гладко. В июле казалось, что Фридкин откажется от вложения средств в "Эвертон". Но уже в сентябре болельщики облегченно вздохнули. Переговоры продолжились. 19 декабря "Эвертон" официально получил нового владельца. "Синяя" часть Ливерпуля оживилась. Их команда получила шанс на возрождение. А "красной" части Ливерпуля стоит начинать готовиться к новой эпохе противостояния?

"Ливерпуль" - младший брат "Эвертона" или "ириски" - второй состав "красных"?

Мерсисайдское дерби или "дружественное" дерби - противостояние обеих команд из одного города когда-то считалось одним из самых сильных и горячих в Англии. Фанаты "ирисок" считают, что их клуб более великий, так как гораздо старше "Ливерпуля", который был основан на 14 лет позже (1892 год). Первое время "ириски" смотрели на "красных" немного свысока и называли соседнюю команду "младшим братом". Но этот факт никак не отражался на дружественных отношениях болельщиков. Нередко в одной семье отец болел за "Эвертон", а сын уже за "Ливерпуль". Иногда на трибунах среди болельщиков в красных футболках можно было обнаружить затаившегося зрителя в синей футболке. Конечно, не все готовы были дружить. Например, Билл Шенкли, главный тренер "Ливерпуля" (1959 - 1974) не видел в "Эвертоне" достойного соперника: "У нас в городе есть две превосходные команды - "Ливерпуль" и его второй состав". Так Шенкли видел "Эвертон".

Мерсисайдское дерби - это 242 матча между "синими" и "красными". 68 побед "Эвертона", 97 побед "Ливерпуля", 77 ничьих. 336 забитых мячей от "Ливерпуля" и 267 - от "Эвертона".

"Ливерпулю" уже стоит начинать бояться мерсисайдского дерби? Уже в следующем сезоне мы увидим обновленный и позитивный "Эвертон"?

Светлое будущее

Дэн Фридкин пообещал, что в 2025 году "ириски" все-таки переедут на новый стадион, который больше "Гудисон Парка" практически в два раза. Арена спроектирована в современном стиле. Рестораны, торговые центры и спортивные залы - все это будет доступно для болельщиков футбола. "Эвертон Стэдиум" уже занимает ведущее место в списке спортивных арен на Евро-2028. Конечно, прибыль от новой арены будет гораздо больше. И результативное выступление "Эвертона" в АПЛ тоже увеличит доход Дэна Фридкина. Правда, для того, чтобы это все произошло, бизнесмен должен выложить немаленькую сумму денег на развитие клуба и приобретение новых игроков.

Соглашение Шона Дайча (главного тренера "ирисок") истекает летом 2025 года. Фридкин уже начал рассматривать некоторые кандидатуры на смену англичанину. В списке предполагаемых кандидатов есть и Гарет Саутгейт. Но до финального свистка сезона 2024/2025 Шон Дайч останется у руля команды. До летнего трансферного окна не изменится кардинально и состав "ирисок". Дайч недавно доказал, что может выплыть на берег даже из самой неприятной ситуации. До поражения от "Фореста" (29.12.2024) команда Виталия Миколенко не проигрывала четыре матча. Защиту "ирисок" не смогли пробить "Вулверхэмптон" (4:0), "Арсенал" (0:0), "Челси" (0:0). А ничья с "Манчестер Сити" (1:1) лишний раз доказала, что "Эвертон" пока не готов много забивать, но защищается достаточно надежно. И здесь нельзя не отметить уверенную игру Виталия Миколенко. Несмотря на поражение от "Ноттингем Форест" в 19-ом туре АПЛ, украинский защитник получил одну из самых высоких оценок за матч (WhoScored) - 6.8 - второй результат в команде после Тарковски (7.0).

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Даже при незначительных изменениях во время зимнего трансферного окна, "Эвертон" и Миколенко, однозначно, ждет новый и, вероятно, более продуктивный период, который приведет к тому, что "ириски" начнут удивлять многих своих соперников и "Ливерпуль" в том числе. Сегодня, конечна, "Рома" - не лучший пример развития клуба, который в 2020 году купил Дэн Фридкин. Но первое время римский клуб с американским владельцем расправил крылья, смог выиграть Лигу конференций и добраться до полуфинала и финала Лиги Европы. Есть надежда, что и Виталий Миколенко в составе "ирисок" в скором будущем влетит в еврокубковые турниры с девизом "только лучшее достаточно хорошо", который красуется на футболках "Эвертона".