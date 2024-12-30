Хавбеком Фулхэма интересуется Палмейрас

Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра, который является целью бразильского "Палмейрас", опубликовал сообщение в социальных сетях после матча с "Борнмутом".

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил: "Увидимся в 2025 году".

Контракт Перейры с "Фулхэмом" рассчитан до июня 2026 года. Тренер английского клуба Марко Силва прокомментировал интерес "Палмейраса" к Перейре. Специалист отметил, что не вмешивается в переговорный процесс. По его словам, в клубе есть специальные люди, которые занимаются трансферами.

Андреас в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.