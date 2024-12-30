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Хавбеком Фулхэма интересуется Палмейрас
Футболист опубликовал сообщение в социальных сетях
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра, который является целью бразильского "Палмейрас", опубликовал сообщение в социальных сетях после матча с "Борнмутом".
Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил: "Увидимся в 2025 году".
Контракт Перейры с "Фулхэмом" рассчитан до июня 2026 года. Тренер английского клуба Марко Силва прокомментировал интерес "Палмейраса" к Перейре. Специалист отметил, что не вмешивается в переговорный процесс. По его словам, в клубе есть специальные люди, которые занимаются трансферами.
Андреас в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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