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Хавбеком Фулхэма интересуется Палмейрас

Англия

Футболист опубликовал сообщение в социальных сетях

Хавбеком Фулхэма интересуется Палмейрас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра, который является целью бразильского "Палмейрас", опубликовал сообщение в социальных сетях после матча с "Борнмутом".

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил: "Увидимся в 2025 году".

Контракт Перейры с "Фулхэмом" рассчитан до июня 2026 года. Тренер английского клуба Марко Силва прокомментировал интерес "Палмейраса" к Перейре. Специалист отметил, что не вмешивается в переговорный процесс. По его словам, в клубе есть специальные люди, которые занимаются трансферами.

Андреас в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
lance
Опубликовал: Екатерина Власова
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