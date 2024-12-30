АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:2. Так и до очередной отставки недалеко

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

30 декабря. Манчестер. "Олд Траффорд"

Арбитр: Саймон Хупер (Англия)

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" 0:2



Голы: Исак 4, Жоэлинтон 19

"Манчестер Юнайтед": Онана – де Лигт (Антони 83), Магуайр, Мартинес (Йоро 64) – Мазрауи, Каземиро (Гарначо 64), Эриксен, Далот – Диалло, Зиркзе (Мейну 33)– Хойлунн

"Ньюкасл": Дубравка – Триппьер (Ливраменто 58), Шер, Берн, Холл – Тонали, Гимараес, Жоэлинтон – Мерфи (Барнс 85), Гордон (Уиллок 85), Исак

Предупреждения: Мартинес 61 - Шер 81

Настолько сумбурные выдались первые минуты встречи, что не успел "Юнайтед" толком войти в игру, как уже пропустил первый гол. Холл выполнив идеальный навес с левого фланга на голову Исака, который остался незамеченным между Магуайром и Мартинесом. Свой шанс Александер не упустил - 0:1.

Показалось, что быстрый пропущенный мяч совершенно обескуражил "красных дьяволов". Подопечные Рубена Аморима действовали инертно и раз за разом проигрывали единоборства. Гордон с Исаком свои шансы не реализовали, но с третьей попытки "сороки" сумели удвоить преимущество.

Причем, гол снова пришел с левого фланга. Мазрауи не успел накрыть Гордона, тот навесил на Жоэлинтона, бразилец продавил низенького Мартинеса и отправил мяч мимо Онана.

Со второй половины тайма "Ньюкасл" уже откровенно поймал кураж. Триппьер дважды решил отработать "сухой лист", Исак забил из офсайда, а затем невероятная комбинация Тонали и Гордона чуть не закончилась голом итальянца. Хозяев спасла штанга.

Наблюдая за происходящим, Аморим ещё на 33-й минуте решил усилить центр поля (уж слишком он проседал), заменив Зиркзе на Мейну.

И, как ни странно, тут же "МЮ" создал свой первый голевой момент. Мартинес закинул на Хойлунна, тот вышел на ударную позицию, но пробил мимо из острого угла.

В компенсированное время у "Юнайтед" появилась еще одна хорошая возможность уйти в раздевалку при счёте 1:2. Шер зачем-то подарил мяч Мейну возле собственных ворот, Коббе отдал на свободного Каземиро, но легендарный опорник явно неадекватно оценил ситуацию и в неоправданной спешке пробил в одно касание мимо.

Второй тайм "красные дьяволы" начали очень воодушевлённо и завладели инициативой. Не настолько, как "Ньюкасл" в первой половине встречи, но все же.

На 60-й минуте Дубравку потревожила пара центрбеков соперника - Магуайр и де Лигт. Гарри попал головой в штангу, а удар Маттейса был заблокирован.

Впрочем, несмотря на более высокую активность, с игры у "МЮ" мало что получалось сделать. Ещё один полумомент получилось создать благодаря навесу на Йоро, но удар пришелся мимо.

После этого атакующий потенциал коллектива Аморима иссяк, а "сорок" вполне устраивал счёт на табло. Так что доиграли команды с полным принятием результата.

Таким образом, 2024-й год "Манчестер Юнайтед" завершает на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ, в 7 очках от зоны вылета. "Ньюкасл", в свою очередь, добыл 4-ю победу подряд в чемпионате и находятся на 5-й позиции.