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Еще один суд отказал Барселоне в регистрации двух игроков команды
Опять неудача
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" потерпела очередную неудачу в попытках зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона.
Суд первой инстанции Барселоны №47 отклонил апелляцию клуба, таким образом окончательно закрыв путь к регистрации игроков через судебный процесс.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, единственная возможность для "Барселоны" сейчас - это увеличение зарплатного лимита. Клуб уже направил в Ла Лигу документы, подтверждающие продажу VIP-лож на новом стадионе "Камп Ноу" на следующие 20 лет двум катарским компаниям. Эта сделка должна принести клубу около 100 миллионов евро.
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