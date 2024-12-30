Еще один суд отказал Барселоне в регистрации двух игроков команды

"Барселона" потерпела очередную неудачу в попытках зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона.

Суд первой инстанции Барселоны №47 отклонил апелляцию клуба, таким образом окончательно закрыв путь к регистрации игроков через судебный процесс.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, единственная возможность для "Барселоны" сейчас - это увеличение зарплатного лимита. Клуб уже направил в Ла Лигу документы, подтверждающие продажу VIP-лож на новом стадионе "Камп Ноу" на следующие 20 лет двум катарским компаниям. Эта сделка должна принести клубу около 100 миллионов евро.