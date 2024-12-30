Де Брюйне высказался о переговорах по новому контракту с Манчестер Сити

Будущее полузащитника Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" остается неопределенным.

Бельгиец сообщил, что пока нет никакого прогресса в переговорах по продлению контракта, который завершится 30 июня 2025 года:

"Пока ничего не было".

Де Брюйне сыграл 17 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.