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Де Брюйне высказался о переговорах по новому контракту с Манчестер Сити

Англия

Пока что ничего не было (с)

Де Брюйне высказался о переговорах по новому контракту с Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее полузащитника Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" остается неопределенным.

Бельгиец сообщил, что пока нет никакого прогресса в переговорах по продлению контракта, который завершится 30 июня 2025 года:

"Пока ничего не было".

Де Брюйне сыграл 17 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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