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Де Брюйне высказался о переговорах по новому контракту с Манчестер Сити
Пока что ничего не было (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее полузащитника Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" остается неопределенным.
Бельгиец сообщил, что пока нет никакого прогресса в переговорах по продлению контракта, который завершится 30 июня 2025 года:
"Пока ничего не было".
Де Брюйне сыграл 17 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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