АПЛ. Ипсвич – Челси 2:0. Мастера парковки и реализации не чувствуют команду Марески

Изрядно удивил Энцо Мареска своим выбором стартового состава не этот матч, сразу несколько изменений для того, чтобы команда выглядела свежей и это логичная реакция на предыдущие две игры, где "синие" сыграли вничью и проиграли. Лондонцы не в лучшей форме и какие-то изменения были нужны, но не настолько кардинальные. Например, в стартовом составе вышел новый голкипер, также не было Санчо, Нету, Джексона, на правом фланге вышел Аксель Дисаси.

Зато Киран Маккенна особо ничем не удивил и играл так, как все того и ожидали. Осторожная игра с максимально вертикальными атаками и забросами на главного нападающего - Лиама Дилепа. Уже на старте встречи это дало свой результат, когда передача в штрафную нашла нападающего, он пробросил мимо Йоргенсена, но тот задел его ногой и это пенальти. Сам Лиам уверенно реализовал это наказание ударом в нижний угол и даже подсказки Палмера голкиперу не помогли, хотя и угол он угадал.

Как после этого играли обе команды, в принципе, вы можете догадаться. Конечно, "трактористы" сели у собственных ворот и отбивались как могли, а "синие" давили и пытались сравнять. Достаточно пассивным в атаке выглядел только Кристофер Нкунку, который вышел вместо Джексона, все остальные были вполне органичными. Палмер попал в штангу ворот после удара со штрафного, Феликс забил гол, однако из офсайда, классные удары от Кукурельи, Кайседо. Моменты были, но ничего не залетало.

Даже трудно сказать, надо ли было делать Мареске какие-то замены в перерыве. "Синие" держали в голове, что "Ипсвич" не побеждает у себя дома уже в 9 матчах подряд и здесь просто необходимо забирать свое. Но когда ты создаешь, а оно не летит, то тут трудно вот поделать. После перерыва новых игроков не появилось, а лондонцы продолжили давить на ворота Уолтона.

Зато у хозяев поля сегодня залетало почти все. Обрезался на своей половине поля Дисаси в полетела контратака, которую начал Дилеп, он про потянул круглого вперед и отдал в центр на бывшего футболиста "Челси" Омари Хатчинсона. А тот сместился левее и пробил точно в дальний угол ворот Йоргенсена. 2:0. Никакой магии, просто реализация. После этого Мареска решил выпустить на поле Николя Джексона вместо Феликса в надежде, что сенегалец поможет лондонцам исправить ситуацию, которая стала уже катастрофической.

Однако после того, как счет стал 2:0, у "Челси" моментов только поубавилось. Они просто бились о стену, которую не могли и не знали как пройти, а "трактористы" неплохо контратаковали и иногда все равно умудрялись создавать свои классные моменты на контратаках или после стандартов. Этот матч хозяева "Портмен Роуд" уже не планировали отпускать, они вцепились за свой шанс мертвой хваткой, а "синие" просто размякли и, кажется, сами не особо верили в то, что здесь можно оформить какой-то камбэк.

До конца матча ничего интересного от гостей мы не увидели, поэтому победа "Ипсвичу" в последнем матче 2024 года. "Челси" все еще на четвертом месте, но надолго ли это? Учитывая их результаты в последних трех матчах, назревает какой-то кризис. Пока неизвестно, так ли это и надолго ли это, но подобная форма должна волновать болельщик лондонского коллектива.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Ипсвич" — "Челси" 2:0

Голы: Дилеп (12, с пенальти), Хатчинсон (53)

*На 24-й минуте гол Жоау Феликса был отменен из-за офсайда

"Ипсвич": Уолтон — О'Ши, Вулфенден, Гривз, Дэвис — Морси, Каюсте (Филлипс, 78) — Бернс, (Джонсон, 86) Хатчинсон (Тейлор, 90+4), Броудхед (Смодич, 77) — Дилеп (Аль-Хамади, 90+4)

"Челси": Йоргенсен — Дисаси (Гюсто, 77), Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуэке (Нету, 77), Палмер, Феликс (Джексон, 56) — Нкунку (Санчо, 65)

Предупреждения: О'Ши (32), Дилеп (83), Дэвис (88) — Кайседо (67), Гюсто (88), Колвилл (88), Фернандес (90+5)