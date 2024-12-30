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АПЛ. Ипсвич – Челси 2:0. Мастера парковки и реализации не чувствуют команду Марески

Англия
Обновлено

Первая домашняя победа "трактористов" за последние 10 матчей

АПЛ. Ипсвич – Челси 2:0. Мастера парковки и реализации не чувствуют команду Марески

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Изрядно удивил Энцо Мареска своим выбором стартового состава не этот матч, сразу несколько изменений для того, чтобы команда выглядела свежей и это логичная реакция на предыдущие две игры, где "синие" сыграли вничью и проиграли. Лондонцы не в лучшей форме и какие-то изменения были нужны, но не настолько кардинальные. Например, в стартовом составе вышел новый голкипер, также не было Санчо, Нету, Джексона, на правом фланге вышел Аксель Дисаси.

Зато Киран Маккенна особо ничем не удивил и играл так, как все того и ожидали. Осторожная игра с максимально вертикальными атаками и забросами на главного нападающего - Лиама Дилепа. Уже на старте встречи это дало свой результат, когда передача в штрафную нашла нападающего, он пробросил мимо Йоргенсена, но тот задел его ногой и это пенальти. Сам Лиам уверенно реализовал это наказание ударом в нижний угол и даже подсказки Палмера голкиперу не помогли, хотя и угол он угадал.

Как после этого играли обе команды, в принципе, вы можете догадаться. Конечно, "трактористы" сели у собственных ворот и отбивались как могли, а "синие" давили и пытались сравнять. Достаточно пассивным в атаке выглядел только Кристофер Нкунку, который вышел вместо Джексона, все остальные были вполне органичными. Палмер попал в штангу ворот после удара со штрафного, Феликс забил гол, однако из офсайда, классные удары от Кукурельи, Кайседо. Моменты были, но ничего не залетало.

АПЛ. Ипсвич – Челси 2:0. Мастера парковки и реализации не чувствуют команду Марески - изображение 1

Даже трудно сказать, надо ли было делать Мареске какие-то замены в перерыве. "Синие" держали в голове, что "Ипсвич" не побеждает у себя дома уже в 9 матчах подряд и здесь просто необходимо забирать свое. Но когда ты создаешь, а оно не летит, то тут трудно вот поделать. После перерыва новых игроков не появилось, а лондонцы продолжили давить на ворота Уолтона.

Зато у хозяев поля сегодня залетало почти все. Обрезался на своей половине поля Дисаси в полетела контратака, которую начал Дилеп, он про потянул круглого вперед и отдал в центр на бывшего футболиста "Челси" Омари Хатчинсона. А тот сместился левее и пробил точно в дальний угол ворот Йоргенсена. 2:0. Никакой магии, просто реализация. После этого Мареска решил выпустить на поле Николя Джексона вместо Феликса в надежде, что сенегалец поможет лондонцам исправить ситуацию, которая стала уже катастрофической.

АПЛ. Ипсвич – Челси 2:0. Мастера парковки и реализации не чувствуют команду Марески - изображение 2

Однако после того, как счет стал 2:0, у "Челси" моментов только поубавилось. Они просто бились о стену, которую не могли и не знали как пройти, а "трактористы" неплохо контратаковали и иногда все равно умудрялись создавать свои классные моменты на контратаках или после стандартов. Этот матч хозяева "Портмен Роуд" уже не планировали отпускать, они вцепились за свой шанс мертвой хваткой, а "синие" просто размякли и, кажется, сами не особо верили в то, что здесь можно оформить какой-то камбэк.

До конца матча ничего интересного от гостей мы не увидели, поэтому победа "Ипсвичу" в последнем матче 2024 года. "Челси" все еще на четвертом месте, но надолго ли это? Учитывая их результаты в последних трех матчах, назревает какой-то кризис. Пока неизвестно, так ли это и надолго ли это, но подобная форма должна волновать болельщик лондонского коллектива.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Ипсвич" — "Челси" 2:0

Голы: Дилеп (12, с пенальти), Хатчинсон (53)

*На 24-й минуте гол Жоау Феликса был отменен из-за офсайда

"Ипсвич": Уолтон — О'Ши, Вулфенден, Гривз, Дэвис — Морси, Каюсте (Филлипс, 78) — Бернс, (Джонсон, 86) Хатчинсон (Тейлор, 90+4), Броудхед (Смодич, 77) — Дилеп (Аль-Хамади, 90+4)

"Челси": Йоргенсен — Дисаси (Гюсто, 77), Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуэке (Нету, 77), Палмер, Феликс (Джексон, 56) — Нкунку (Санчо, 65)

Предупреждения: О'Ши (32), Дилеп (83), Дэвис (88) — Кайседо (67), Гюсто (88), Колвилл (88), Фернандес (90+5)

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