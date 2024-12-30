Холанд стал отцом. Гвардиола раскрыл радостную новость

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал отцом. Эту радостную новость раскрыл главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола на пресс-конференции после победной игры против "Лестера" (2:0).

"Он впервые стал отцом за последние несколько дней, много эмоций и несколько волнительных дней для него", - поделился Гвардиола.

Стоит отметить, что ни сам Холанд, ни его девушка не обнародовали информацию о пополнении в семье.