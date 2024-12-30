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Холанд стал отцом. Гвардиола раскрыл радостную новость
Поздравляем Эрлинга Холанда
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал отцом. Эту радостную новость раскрыл главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола на пресс-конференции после победной игры против "Лестера" (2:0).
"Он впервые стал отцом за последние несколько дней, много эмоций и несколько волнительных дней для него", - поделился Гвардиола.
Стоит отметить, что ни сам Холанд, ни его девушка не обнародовали информацию о пополнении в семье.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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