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Холанд стал отцом. Гвардиола раскрыл радостную новость

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Поздравляем Эрлинга Холанда

Холанд стал отцом. Гвардиола раскрыл радостную новость

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал отцом. Эту радостную новость раскрыл главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола на пресс-конференции после победной игры против "Лестера" (2:0).

"Он впервые стал отцом за последние несколько дней, много эмоций и несколько волнительных дней для него", - поделился Гвардиола.

Стоит отметить, что ни сам Холанд, ни его девушка не обнародовали информацию о пополнении в семье.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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