АПЛ. Астон Вилла – Брайтон 2:2. Боевая ничья с нотками драмы

30 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ, "Астон Вилла" сыграла против "Брайтона" (2:2).

Матч начался не так, как бы хотелось. Жуан Педро на второй минуте поединка столкнулся с игроком "Астон Виллы" и нуждался в медицинской помощи. Но нападающий смог вернуться к игре.

На 12-й минуте "Брайтон" выходит вперед. Симон Адингра подобрал мяч в штрафной площадке и переиграл голкипера ударом под правую стойку. Вскоре после этого Унаи Эмери, наставник "Астон Виллы", сделал вынужденную замену. Пау Торрес повредил ногу, игроку помогли покинуть поле, вместо него вышел Тайрон Мингз.

На 29-й минуте Морган Роджерс упал в штрафной площадке в борьбе с соперником. Игроки "Астон Виллы" требовали пенальти. Но его не назначили. Однако, вскоре после этого инцидента произошло падение у ворот "Брайтона", и здесь уже арбитр назначил одиннадцатиметровый удар. Олли Уоткинс сравнивает счет.

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Арбитр к первому тайму добавил 12 минут, но командам не удалось реализовать свои моменты. Уже сразу после перерыва Морган Роджерс из "Астон Виллы" забивает блестящим ударом в нижний левый угол ворот.

На 60-й минуте встречи Уоткинс попытался забить из района одиннадцатиметровой отметки, но голкипер "Брайтона" продемонстрировал великолепную реакцию и поймал мяч. Гости стремились отыграть один гол, и им это удалось. Педро отдал простой пас прямо в ноги партнеру по команде. Тарик Лемпти, который находился в штрафной площадке, приготовился к удару и пробил в левый нижний угол ворот. 2:2.

Английская Премьер-Лига. 19-й тур

"Астон Вилла" - "Брайтон" - 2:2

Голы: Уоткинс 36' (П), Роджерс 47' - Адингра 12', Лемпти 81'